Представители Народного фронта получили руководящие посты в рабочих органах Госдумы VIII созыва

Государственная дума VIII созыва на своем первом заседании определила составы комитетов и комиссий и назначила их руководителей. 24 представителя Народного фронта, избранные депутатами, получили руководящие посты в парламенте страны. Всего по итогам прошедших выборов мандаты получили 44 кандидата, представляющих ОНФ.

«Все они высочайшие профессионалы с богатым жизненным опытом, глубоким знанием проблем разных регионов, профессиональных сообществ и социальных групп. Я уверен, что наши коллеги сделают все возможное, чтобы эффективно решать задачи, поставленные президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным», – заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Первым заместителем председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений стал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта по региональной работе Артем Бичаев.

«Работая в Народном фронте, я получил огромный опыт решения самых разных проблем жителей во всех регионах страны. Причем эффективные подходы к каждому вопросу могут быть разными: где-то нужно напомнить ответственным чиновникам об их обязанностях, есть ситуации, где никто не поможет, кроме волонтеров и общественников, а в каких-то случаях нужно задуматься об изменении нормативной базы. Мне повезло, что я лично знаю сотни активистов Народного фронта и других общественных организаций, которые являются действительно лучшими экспертами по всем направлениям, и, работая в комитете по развитию гражданского общества, смогу объединить их знания и компетенции для нахождения лучших путей развития этой ключевой для будущего России отрасли», — заявил Бичаев.