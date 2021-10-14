Эксперты ОНФ в Госдуме займутся решением проблем в сфере отходов

Эксперты Общероссийского народного фронта вошли в руководящий состав комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы VIII созыва. Заместителем председателя комитета стал эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган.

«В сфере отходов еще много пробелов, мы перешли на новую систему, требуется ее донастройка. Частые сбои в вывозе мусора, которые мы видим в рамках мониторинга контейнерных площадок, организованного ОНФ по всей стране с использованием сервисов Яндекса, еще одно тому доказательство», — сказал Александр Коган.

Он отметил, что общественные экологические инспектора, которыми ОНФ занимается по поручению Президента страны, также нуждаются в поддержке.

«Сегодня это просто неравнодушные жители, благодаря которым удается зафиксировать нарушения, такие как слив нечистот в водные объекты, разливы нефтепродуктов, незаконные свалки, и обратить на них внимание общественности и надзорных органов. ОНФ запустил онлайн-школу для расширения знаний общественных инспекторов. Сейчас мы хотим поднять их статус и сделать их взаимодействие с надзорными органами более оперативным и эффективным. Это только часть проблем, во взаимодействии с ответственными ведомствами будем искать наилучшие решения и воплощать их в жизнь», — добавил Коган.

Всего представители Народного фронта заняли руководящие посты в 14 комитетах и одной комиссии Государственной думы VIII созыва. По итогам прошедших выборов мандаты получили 44 кандидата, представляющих ОНФ.