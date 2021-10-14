«Молодежка ОНФ» представлена в руководящих органах Госдумы

Представители молодежного крыла Общероссийского народного фронта вошли в руководящий состав комитета по молодежной политике Государственной думы. Член Центрального штаба Народного фронта, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич назначен первым заместителем председателя комитета, заместителем руководителя фракции «Единая Россия».

Это стало известно на первом заседании Государственной думы VIII созыва, где были определены составы комитетов и комиссий и назначены их руководители.

«Убежден, депутат — тот же общественник, только наделенный дополнительными полномочиями и ресурсами, которые необходимо направить туда, где они будут максимально полезны обществу и людям. Я вижу свою миссию и максимальную пользу в развитии волонтерства и добровольчества, поддержке молодежи, а также помощи всем тем, кто в ней нуждается в силу возраста или особенностей здоровья. Обещаю работать честно, потому что иначе просто не умею. Еще раз благодарю жителей Воронежской области, которые поддержали меня и поверили. Не подведу! Будем работать плечом к плечу и вместе обсуждать все инициативы, проекты и, конечно, заниматься решением локальных проблем. Рад, что среди коллег депутатов в этом созыве немало профессионалов высокого уровня, моих товарищей и соратников. Это позволит более эффективно и всесторонне подходить к решению различных вопросов. Уверен, что работа предстоит многогранная и не простая. Но для меня, как человека с военным прошлым, главным приоритетом была и остается защита интересов людей. Все только начинается!» — подчеркнул Игорь Кастюкевич.

24 представителя Народного фронта, избранные депутатами, получили руководящие посты в парламенте страны, а всего по итогам прошедших выборов мандаты получили 44 кандидата, представляющих ОНФ.