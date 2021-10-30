Народный фронт в Коми добивается ликвидации свалок на полях около села Выльгорт

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми обратились в региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды для устранения экологического нарушения и поиска злоумышленников, которые с помощью грузовика организовали свалку на полях у села Выльгорт Сыктывдинского района. Общественники зафиксировали, что неизвестные лица выгрузили из машины отходы на территории сельхозугодий. Это нарушение активисты ОНФ зафиксировали во время экологического рейда.

«То, что своими глазами увидели участники экологического рейда Народного фронта, возмущает до предела. Общественники выехали в поля Сыктывдинского района у села Выльгорт по сигналам граждан о том, что здесь кто-то организовывает свалки. Но активисты Народного фронта никак не думали, что это делается так нагло и открыто. Нарушители просто ничего не боятся, хозяйничают, как у себя дома, и открыто грузовиками разгружают в полях строительные и коммунальные отходы. Это безобразие общественники просто так не оставят и будут добиваться не только ликвидации мусорных объектов, но принятия жестких мер к экологическим правонарушителям», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, общественный экологический инспектор, депутат Госсовета Коми Елена Иванова.

На основании переданных материалов и заявления о нарушении минприроды Коми уже инициировало расследование и принятие мер по устранению нарушений с участием отдела по охране окружающей среды Сыктывдинского района и управления Россельхознадзора по Коми.

С учетом новой свалки участники рейда зафиксировали, что на территории сельского поселения Выльгорт в сторону реки Сысолы на площади порядка 220 кв. м расположены три свалки общим объемом свыше 20 кубометров отходов. По словам экспертов ОНФ, многие отходы находятся в стандартных полиэтиленовых мешках, что говорит о том, что мусор, возможно, собирался в рамках сбора отходов от населения или организаций. Но вместо того чтобы отвезти мусор на полигон твердых коммунальных отходов для захоронения, его выгрузили там, где удобно.

На то, что отходы почти в промышленных масштабах разгружают в зеленых зонах, активисты Народного фронта в Коми обращают внимание давно. Так, ранее в лесах вокруг Сыктывкара общественники обнаружили десятки таких несанкционированных свалок.

«Сейчас дело дошло уже до загрязнения сельскохозяйственных угодий. Это переходит все границы. Народный фронт в Коми продолжит мониторинг по выявлению мест несанкционированного размещения мусора, так как экологические проблемы затрагивают всех, в том числе будущие поколения», – отметила Иванова.