Многодетным семьям в России выдают бесполезные земли

Леса и бурьяны – в таких местах власти предлагают селиться многодетным семьям и другим льготным категориям граждан (инвалиды, участники боевых действий). Людям предлагается жить без воды, электричества и газа. Но даже если кто-то и решился бы на столь провальный эксперимент, им бы пришлось разгадать еще одну головоломку – как доставить стройматериалы для возведения дома в чистом поле, если туда не ведет ни одна дорога? Такая ситуация сложилась в ряде регионов России. Народный фронт добивается исправления ситуации.

В Томской области многодетным семьям и другим льготным категориям граждан было выделено на Кузовлевском тракте 590 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) без инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Летом по этому вопросу поступило несколько обращений к нам в региональное отделение и на прямую линию с Президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным. Люди рассказали, что участки расположены в заросшем поле и даже в лесу, где нет ни электричества, ни водопровода, ни газоснабжения. Обещанные работы по прокладке дорог и инженерных сетей не ведутся много лет. Мы связались с жителями, выехали на место, изучили документы и переписку с органами власти, провели фото- и видеофиксацию, подключили к освещению проблемы СМИ. По итогам выездного совещания мы направили обращение в органы власти и контрольно-надзорные ведомства с просьбой обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки, которые выделены льготникам под ИЖС», – рассказал член регионального штаба Народного фронта в Томской области Роман Клясюк.

На днях Октябрьский районный суд Томска возложил на администрации города и области обязанность за год обеспечить земельные участки в районе Кузовлевского тракта такой инфраструктурой. Соответствующий иск ранее был подан прокуратурой.

В настоящее время подрядчик в соответствии с муниципальным контрактом выполняет на данном участке проектно-изыскательные работы для прокладки сетей электроснабжения. Работы должны завершиться до конца текущего года. Кроме того, администрация города направила в департамент архитектуры и строительства Томской области заявку на финансирование из бюджета региона в рамках госпрограммы «Жилье и городская среда» строительства сетей электроснабжения, выполнение проектно-изыскательных работ по строительству сетей водоснабжения и газоснабжения, а также дорог на 2022 г.

«В предыдущие годы с аналогичной проблемой к нам обращались многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, участники боевых действий, которым были выделены участки под ИЖС в поселке Самусь, а также микрорайоне Раздолье поселка Копылово Томского района. Это порядка 250 семей. Мы предлагаем властям: прежде чем выдавать людям землю, необходимо решить вопрос с инфраструктурой, сделать дороги, ЛЭП, обустроить газо- и водоснабжение. Необходимо принять на федеральном уровне соответствующую программу и выделять на эти цели субсидии регионам», – подытожил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Томской области Константин Юденко.

Решить ряд проблем общественникам удалось и на Камчатке. Нынешним летом силами администрации Елизовского района гравием были отсыпаны 150 м дороги к участкам многодетных семей, которые были им выделены несколько лет назад, в микрорайоне Жилой поселка Светлый. Еще 150 м засыпали гравием благодаря помощи предпринимателя. Далее идет лесная дорога протяженностью примерно два километра, а оставшиеся 200 м, где раньше была непреодолимая грязь, администрация района разровняла и отсыпала вулканическим туфом. Эти меры позволили владельцам ближайших к дороге 10–15 участков подвезти стройматериалы. Всего же в микрорайоне порядка 70 участков. Отсутствие полноценной качественной дороги до сих пор является проблемой, которую предстоит решить.

В Хабаровском крае из-за отсутствия дорожной инфраструктуры вблизи частного сектора – поселка Березовка на улицах Хвойной, Фруктовой и Тепличной – дети вынуждены ежедневно добираться в школу с угрозой для жизни. Здесь многодетные семьи получили земельные участки от государства для строительства индивидуальных жилых домов. В семьях есть дети с ограниченными возможностями здоровья, которые каждый день вынуждены пешком преодолевать 1,5 км до образовательных учреждений. Так как в этой местности нет освещения и тротуаров, школьники ходят по обочине оживленной трассы. При этом на всем протяжение пути от дома до школы растет густая и высокая трава. Родители самостоятельно осуществляют ее покос. Жители неоднократно обращались в мэрию, но результата нет. Региональное отделение Народного фронта подготовило обращение к мэру Хабаровска об урегулировании проблемы многодетных семей и будут добиваться решения проблемы.