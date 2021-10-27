Активисты ОНФ в Коми проводят мониторинг цен на газовые плиты и котлы в регионе

В целях контроля за ценами на газовые плиты и котлы Общероссийский народный фронт проводит мониторинг, который уже охватил 269 торговых точек в 72 субъектах России. Активисты ОНФ в Республики Коми также включились в эту работу: исследование показало, что в период с 20 по 27 октября 2021 г. стоимость газового оборудования в специализированных торговых точках региона не увеличилась, также не изменился ассортимент соответствующей продукции.

«Первые результаты мониторинга цен на газовое оборудование в Республике Коми показали, что в данной сфере именно в нашем регионе на сегодня нет проблемных вопросов. Однако это не значит, что этого не будет происходить в будущем, поэтому мониторинговая работа в этой сфере будет продолжена», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Напомним, согласно поручению Президента РФ, правительству до 2023 г. необходимо обеспечить подведение газа к тем домовладениям, которые расположены в газифицированных населенных пунктах, но при этом еще не подключены к газораспределительной сети. По данным правительства России, таких домовладений насчитывается более трех миллионов. Учитывая сжатый срок выполнения работы по подключению такого количества домовладений к газу и прогнозируя возможность ажиотажного роста спроса на газовые плиты и котлы, месяц назад глава государства поставил правительству задачу мониторинга цен на бытовое газоиспользующее оборудование.

Цель проверки — оценка динамики ассортимента и ценового коридора на бытовое газоиспользующее оборудование именно на оффлайн — торговых площадках. Мониторинг динамики цен на цифровых торговых платформах тоже представляет интерес, однако значительная доля граждан не имеет доступа к этим сервисам.

Также Народный фронт работает по «газовым» обращениям, поступившим на прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным.

В середине октября при поддержке правительства Российской Федерации Народный фронт совместно с Минэнерго и Минцифры открыл горячую линию по социальной газификации. Позвонив по номеру 8 (800) 200-34-11, граждане могут получить актуальную информацию о том, как подать заявку на социальную газификацию, входит ли населенный пункт в программу и какая часть работ по подключению является бесплатной.

«Чаще всего граждане обращаются на горячую линию за консультацией по новому порядку подключения газа, узнают, как подать заявку, спрашивают об условиях подключения и сроках, уточняют, какие нужны документы. Есть возможность рассказать и о недостатках в процессе газификации», – отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

До конца 2021 г. Народный фронт будет два раза в месяц проводить мониторинг с целью фиксации динамики цен на бытовое газоиспользующее оборудование для категории граждан, по любым причинам не приобретающих бытовую технику на торговых интернет-площадках.