Активисты Народного фронта в Коми добиваются улучшения ситуации на дорогах к школам Сыктывкара

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми по итогам очередного этапа мониторинга «Дорога в школу» достигли договоренности с руководством Сыктывкара об обустройстве проблемных дорожных участков, ведущих к школам № 24 на улице Морозова, № 7 на улице Кутузова и № 11 в поселке Нижний Чов. Общественники взяли на контроль выполнение обязательств.

Первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов вместе с активистами ОНФ побывал на маршрутах к школам и убедился в необходимости улучшить дорожную ситуацию. В итоге заместитель мэра дал гарантии, что ситуацию поменяют. Так, на дороге к школе № 24 внутри многоэтажной жилой застройки на улице Морозова в районе домов №№ 149, 151, 163 будут обустроены пешеходная дорожка и поставлены ограждения для безопасности людей.

У школы № 11 в поселке Нижний Чов не обустроена пешеходная дорожка, недостаточно освещения, а главное – прямо у входа в школу расположилась стихийная автостоянка. Первый заместитель мэра заверил, что и эти вопросы будут решены – пешеходная дорожку укрепят, на электрических столбах установят дополнительные осветительные лампы, а на территории у входа в школу поставят заградительные объекты от проезда и парковки автомашин.

«Если будет необходимость, также установим дорожный знак – «Парковка запрещена», — добавил Можегов.

Представитель администрации Сыктывкара заверил также, что будут закончены все работы на маршруте в школу № 7 на улице Кутузова. Здесь в районе дома № 7 построили тротуар, которого добивались местные жители и общественники. Но работы до конца еще не доведены. Можегов сообщил, что завершение всех необходимых работ взято на контроль.

Уже после разговора с первым заместителем руководителя администрации активисты ОНФ получили острый сигнал по школьному маршруту от жителей поселка Верхний Чов. Люди пожаловались, что на дороге от поселковой остановки автобуса, на котором дети едут на уроки и с уроков (своей школы в Верхнем Чове нет), полностью отсутствует освещение. Жители посетовали, что в вечернее время даже взрослые боятся здесь ходить не то, что дети. Активисты Народного фронта проверили сигнал и убедились в обоснованности беспокойства граждан. Коми – это северный регион, уже осенью утром поздно светлеет, а вечером рано темнеет, отметили общественники.

«Для решения проблемы освещения на дороге в Верхнем Чове мы направили обращение в администрацию Сыктывкара. Увидели, что на маршруте есть электрические столбы, на который можно установить лампы освещения. Попросили руководство города решить проблему, которая касается, в том числе безопасности школьников. Одновременно отмечаем плодотворную совместную работу с мэрией в рамках акции «Дорога в школу», видим заинтересованность в этом руководства муниципального образования. Это позитивный момент, который позволяет двигаться дальше в решении вопросов граждан», — прокомментировал эксперт регионального отделения ОНФ, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Коми Александр Смирнов.

Активисты Народного фронта с 2015 г. проводят работу по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи школ и контролируют исполнение поручения Президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина о принятии мер, направленных на реализацию национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов вблизи школ.