К проекту Народного фронта «Тренер» присоединились 13 регионов страны

Сегодня на Кузбассе стартовал всероссийский проект «Тренер» команды «Молодежка ОНФ». Программа рассчитана на социализацию трудных подростков и предусматривает регулярные занятия спортом, участие в социальных и благотворительных акциях, созидательную активность, а также культурное и патриотическое воспитание.

«Проект сегодня работает в 23 регионах страны. Только в сентябре к нему присоединились 13 регионов. Это не только возможность бесплатно посещать занятия по борьбе и другим видом спорта. «Тренер» – это шанс почувствовать себя нужным, понять, что твои решения и поступки могут быть важными не только для тебя, но и для совершенно незнакомых людей. Речь про социальное направление проекта, когда подростки приносят «подшефным» бабушкам лекарства и продукты, помогают убраться дома или освоить работу на компьютере, вспахивают огороды или сопровождают на прогулках. Слышат спасибо в ответ и чувствуют себя востребованными. Это важно!» – рассказал член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Церемония открытия «Тренера» и первая тренировка состоялись сегодня на Кузбассе. Желание стать участниками проекта в регионе изъявили 20 подростков. Сегодня они познакомились со своими наставниками, а также изучили правила безопасности. Помогать трудным подросткам с социализацией будут не только спортсмены, но и общественные деятели.

«Мы будем проводить для ребят «уроки мужества» три раза в неделю, рассказывать о подвигах молодых парней, которые сражались за Отечество, погибали сами, спасая других. Одно дело читать учебники по истории и совсем другое – знать, что эти подвиги совершали их сверстники, наши земляки, такие же простые ребята», – сказал председатель правления Кемеровского городского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Полянский.

Первая тренировка по тайскому боксу прошла в облегченном формате. Ее провела наставница проекта «Тренер» в Кемеровской области, чемпионка России по тайскому боксу, ММА, кикбоксингу Вера Буга.

«Наша основная задача – воспитать в мальчишках и девчонках волевые качества и стремление к дисциплинированности. Я хочу научить их защищать себя и тех, кто слабее. Уверена, что трудных подростков не бывает, есть просто недопонятые ребята и те, которым некому высказаться. К тому же спорт – это отличный вариант для выхода негативных эмоций, тренировки учат навыкам работы в команде и решать проблемы сообща», – сказала Вера Буга.

Помимо тайского бокса участников проекта «Тренер» ждут занятия футболом, баскетболом, волейболом и теннисом. На первом занятии подростков больше всего впечатлил прием «отработка на лапах».

«Некоторое время назад я попал в не очень хорошую компанию, начал общаться с ребятами, которые ведут нездоровый образ жизни. Но понял, что нужно что-то менять, иначе это может привести к последствиям. От знакомых узнал, что в регионе запускается проект «Тренер», и решил попробовать поучаствовать. Сегодня прошла первая тренировка, мне очень понравилось. У нас отличный наставник – позитивный, понимающий», – поделился участник проекта «Тренер» Сергей Надобный.

Идея проекта родилась во время пандемии. Тогда группы добровольцев «Молодежки ОНФ» начали помогать одиноким, пожилым жителям и людям с ограничениями здоровья. К этой работе стали присоединяться и молодые люди из числа так называемых трудных подростков.

В Саратовской области «Тренер» стартовал в июле 2021 г. За это время к нему присоединились 60 воспитанников. Подростки регулярно занимаются футболом, плаванием, участвуют в сдаче норм ГТО, пробуют силы в кибер-спорте.

Кроме спортивных занятий, подростки участвуют в акциях «Молодежки ОНФ». Например, сегодня ребята вместе с командой добровольцев организовали сбор книг для сельских библиотек и макулатуры. Мероприятие прошло в Саратовском архитектурно-строительном колледже. Подростки привезли литературу, которые рассортируют и передадут в сельские библиотеки. А также помогли собрать картон и старые газеты. Акцию поддержали и студенты ссуза. Собранную макулатуру передадут на переработку.