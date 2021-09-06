Жители Ухты просят построить спортплощадку на пустыре у школы №8 в микрорайоне Ветлосян

На прямую линию с Президентом РФ, лидером Общероссийского народного фронта Владимиром Путиным поступило обращение жителей микрорайона Ветлосян города Ухта с просьбой помочь построить на пустыре рядом с единственной в районе школой №8 спортивную площадку для занятий детей. У общеобразовательного учреждения нет уличного спортивного объекта. Активисты ОНФ в Коми поддержали инициативу и обратились в администрацию Ухты с просьбой пойти навстречу гражданам.

«Президент Владимир Путин поручил Народному фронту помочь провести общественный контроль в решении вопросов, поступивших на прямую линию. Предложение от жителей микрорайона Ветлосян поступило главе государства в ходе общения 30 июня 2021 года. Люди не за себя, за детей переживают, у которых рядом с школой нет никакой спортивной площадки. Попросили администрацию Ухты и предпринимательское сообщество решить этот вопрос. Отмечаем, что ухтинские власти оперативно реагируют на предложения общественников по решению вопросов граждан. Надеемся на положительный результат и в этом случае», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.

Активисты Народного фронта отметили, что в микрорайоне Ветлосян школа №8 – единственная. Детям негде проводить полноценные уроки физкультуры – вместо спортивного объекта рядом с учебным заведением опасный пустырь, летом зарастающий сорняком, а весной и осенью — превращающийся в грязевое месиво.