Глава Якутии поблагодарил «Молодежку ОНФ» за помощь жителям региона

Сегодня глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев побывал в селе Бясь-Кюель. В ходе рабочего визита он проконтролировал строительство новых домов, встретился с добровольцами единого волонтерского штаба из числа участников «Молодежки ОНФ» и поблагодарил ребят за помощь жителям.

Напомним, что 7 августа верховой лесной пожар перекинулся на постройки – на окраине села сгорели и были повреждены огнем шесть многоквартирных (15 квартир) и 26 индивидуальных домов.

Волонтеры «Молодежки ОНФ» работали в селе с 25 августа, помогали демонтировать сгоревшие хозпостройки и оказывали адресную помощь местным жителям. Глава Якутии осмотрел бытовые условия палаточного лагеря добровольцев и поблагодарил команду за работу.

«Большое спасибо вам от нас, от якутян. Уверен, что такая взаимовыручка, поддержка друг друга, которая присуща нам, россиянам, поможет жителям села вернуться к нормальной жизни как можно скорее. Ребята приехали по зову сердца. Молодые люди самых разных профессий, начиная от педагогов до инженеров, ежедневно вносят свой посильный вклад в восстановление села. Они мне напомнили тимуровцев – так же самоотверженно помогают не только погорельцам, но и всем жителям. За это время сельчане их очень полюбили и благодарны им», – отметил Айсен Николаев.

Почти за две недели работы добровольцы совершили обход 35 домов и помогли жителям по 13 адресам. Основные просьбы людей – распилка и заготовка дров, уборка строительного мусора на участках, восстановление поврежденных хозпостроек и заборов. Работа шла в тесном взаимодействии и при поддержке местных властей, а также правительства Республики Саха.

«Благодаря общим усилиям нам удалось выполнить все поставленные задачи максимально оперативно. Но на этом наша работа не заканчивается. Уже завтра добровольцы в рамках акции «Сохраним лес» примут участие в высадке деревьев в Якутске. В районе Вилюйского тракта будет высажено 10 тысяч сосен. Важно помочь земле восстановиться после пожаров», – рассказал член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Параллельно с бытовой помощью населению участники «Молодежки ОНФ» помогают местным властям в восстановительных работах. Добровольцы вместе военными демонтировали два хозпомещения для КРС, вырубили 1/3 га сгоревшего леса и подготовили пригодный материал для дальнейшего использования.

Кроме того, они демонтировали аварийный мост на въезде в село, помогли пожарным расчетам ликвидировать тлеющие торфяники, установили забор на строящемся участке. Также волонтеры привели в порядок монумент «Вечный огонь» – покрасили звезду и благоустроили территорию памятника.

Опыт восстановительных работ участники команды получили во время работы в зонах ЧС в других регионах. Почти каждый, кто помогал жителям Якутии, уже бывал в подобных командировках.

«До этого мы работали в Забайкальском крае, Иркутской области, Республике Крым, где помогали местному населению после наводнения. Также работали в зоне ЧС в Ростовской области, когда в регионе бушевали лесные пожары. А сегодня, когда беда случилась в Якутии, не раздумывая прилетели за тысячи километров, потому что для нас беда чужой не бывает», – ­­сказала участница команды «Молодежка ОНФ» из Ростовской области Мария Медведкова.

Напомним, в Республике Саха (Якутия) работали около ста добровольцев «Молодежки ОНФ» из 19 регионов страны.