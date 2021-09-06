ОНФ: Повышение кешбэка для путешествий на Дальний Восток поможет увеличить поток туристов в его регионы

Президент России Владимир Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для путешествий по регионам Дальнего Востока. Координатор проекта Народного фронта «Путешествуем по России» Денис Полунчуков подчеркнул, что этот шаг станет хорошим стимулом и позволит большему числу туристов увидеть красоты Дальнего Востока.

Глава государства пояснил, что для территории «мы ищем дополнительные ресурсы поддержать бизнес, а туристический бизнес – это перспективное направление, без всякого сомнения».

Полунчуков добавил, что это хорошая новость не только для туристического сообщества, но и для россиян, которые мечтают увидеть красоты Дальнего Востока. «Учитывая стоимость перелета в Приморье, на Сахалин или Курилы, далеко не каждый может себе позволить такое дальнее путешествие, а если мы говорим о поездке семьей, то копить на такой тур придется очень долго. Поэтому увеличение туристического кешбэка, например, до 40 или 50 тысяч рублей, стало бы хорошим драйвером для увеличения турпотока на Дальний Восток. Но прежде необходимо будет проработать технический вопрос, как из общего потока продаж отфильтровывать именно такие поездки и предоставлять увеличенный кешбэк на конкретные туры или бронирования. И самое главное – не допустить, чтобы отельеры под эту программу искусственно взвинтили стоимость проживания», – подчеркнул Полунчуков.

Программа туристического кешбэка стартовала в 2020 г. Россияне могут получить 20-процентный возврат стоимости бронирования тура или размещения в отеле при оплате картой «Мир», но не более 20 тыс. руб. за одну поездку. В апреле этого года Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка до конца года.