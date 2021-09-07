Эксперты Народного фронта предложили меры по развитию дворового спорта в России

Эксперты проекта Народного фронта «Легенды спорта – детям» провели круглый стол и выступили с инициативами, которые поспособствуют возрождению и развитию дворового спорта в России для увеличения доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Эксперты заметили, что в настоящее время на федеральном, региональных и муниципальных уровнях уже существуют программы, направленные на создание и приведение в нормативное состояние придомовых территорий, в том числе спортивных площадок, в частности федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», а также проекты, посвященные детскому спорту. Был отмечен положительный опыт Санкт-Петербурга в реализации проекта по организации соревнований внутри дворовых спортивных лиг. Однако все эксперты сошлись во мнении, что существующих мер явно недостаточно.

«Одна из ключевых причин, почему люди мало занимаются спортом – потому что спорт удален от дома либо работы. Если мы говорим о шаговой доступности, то дворовый спорт наиболее популярный в этом формате вид спорта. На сегодняшний день мы знаем, что уже многое сделано, но, на наш взгляд, многое еще предстоит сделать: качественно улучшить старые площадки, принять решение по содержанию и обслуживанию новых площадок, решить, кто будет заниматься с людьми по месту жительства. Здесь речь идет о тренерской деятельности, и это очень серьезное направление, с которым нам предстоит работать», – открыл встречу координатор проекта ОНФ «Легенды спорта – детям», вице-президент Палаты налоговых консультантов РФ, член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Геннадий Сандырев.

На сегодняшний день в регионах уже существует немало спортивных программ, которыми готовы делиться региональные представители для развития дворового спорта на федеральном уровне. В связи с этим в мероприятии приняли участие представители профильных федеральных и региональных органов власти, общественные деятели, именитые спортсмены и эксперты в области физкультуры и спорта.

«Ключевая история, которая сегодня нужна, – это обобщение опыта, который мы имеем на сегодняшний день. Я бы разделил его на основные понятия: инфраструктура, которую необходимо развивать, отдельно, в том числе на селе. Нужно создавать много ярких интересных дворовых проектов. В региональных программах особое внимание уделить развитию массового спорта, начиная с дворовых уровней; создать инструменты стимулирования граждан посредством возврата налогового вычета за пользование платными спортивными услугами. Чем физкультура будет доступнее, тем будет лучше», – сказал директор департамента физической культуры и спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов.

Координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая ответила, что в новостройках зачастую возможностей для досуга и занятий спортом больше, чем районах старой застройки.

«Сейчас понятие «спальный район» в той же Москве уходит в прошлое. Происходят серьезные преобразования в городе, в новых кварталах, во дворах домов, построенных по реновации, возводятся спортивные площадки, сразу строятся спортивные центры. Москва показывает пример регионам в благоустройстве районов и создании спортивной инфраструктуры. Однако работы еще много, и она не прекращается. Пока еще есть микрорайоны, которые были построены десятилетия назад, а установленные в их дворах морально и физически устаревшие спортплощадки меняются на новые», – сказала Татьяна Буцкая.

В свою очередь трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России, член Совета федераций Федерального собрания РФ Александр Карелин отметил, что нужно развивать массово именно дворовой спорт – чтобы каждые мальчишка и девчонка могли после школы успеть и уроки сделать, и на секцию сходить. Это должно быть доступно и географически, и материально. Нет спорта высоких достижений без массового детского спорта. Наши будущие рекордсмены могут жить с нами по соседству, но мы должны дать возможность раскрыться талантам.

Также эксперты обсудили, как растет спрос на новые спортивные секции по разным видам спорта, а существующих не всегда хватает. А ведь именно массовый спорт дает в перспективе и наших чемпионов. Объекты спорта должны быть ориентированы на местных жителей и их потребности, а благоустроенный под спортивное развитие двор, действующие профильные комплексы и иные объекты должны лечь в основу воспитания детей.

Член Центрального штаба ОНФ, фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы Софья Великая рассказала, как она начинала свой путь к олимпийскому золоту, и отметила, что в то время не было доступной инфраструктуры во дворах домов, в отличие от сегодняшней ситуации, но важно не только построить такую инфраструктуру, но и сохранить ее.

«Я заметила острую проблему – это вандализм. Наши подростки 10–14 лет, к сожалению, не знают, куда деть свою энергию и периодически разрушают все на своем пути. Я считаю, что конструкции новых площадок должны быть не только инновационные, но и максимально крепкие, чтобы они прослужили дольше и, конечно, чтобы они были безопасными», – сказала Софья Великая.

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев добавил, что на текущий ремонт и содержание спортивной площадки требуется от 200 до 400 тыс. руб. в год, а на капитальный ремонт – до 6 млн руб.

Эксперты подчеркнули, что в связи с переменой климатических условий в нашей стране стоит уделить особенное внимание не только дворовым спортивным площадкам, которые особенно актуальны в теплое время года, но и разнообразным зимним активностям, в частности речь шла о лыжных видах спорта.

Президент Федерации лыжных гонок России, президент Ассоциации лыжных видов спорта России, трехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР и России Елена Вяльбе рассказала, что в последние 10 лет школьные уроки физкультуры в зимнее время года, за редким исключением, перенеслись с лыжных трасс с спортивные залы, а активность не только детей, но и педагогов по отношению к полноценным физическим нагрузкам во время урока сильно упала.

«В основном 80% родителей пытаются принести справку, что ребенок не может посещать физическую культуру, и справка, как правило, ложная. Родители не хотят, чтобы дети катались на лыжах. Всем удобнее, что дети полежали на мате или посидели на мате, и этим урок физкультуры ограничивается. Непрофессионализм преподавателей и отношение родителей приводят к тому, что дети даже не умеют самостоятельно переодеваться на урок. Но, поверьте мне, мальчишки и девчонки хотят проводить время на улице не меньше, чем в гаджетах», – сказала Елена Вяльбе.

Тему школьного спорта поддержал советский футболист, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта России, председатель МФСО «СПАРТАК» Евгений Ловчев: «Чтобы еще более развивать дворовый и школьный спорт, нужно подключать к активностям старшее поколение, ветеранов спорта, заслуженных мастеров, которые уже давно на пенсии, но с удовольствием делились бы своим опытом и проводили бы групповые занятия как на спортивных площадках во дворах, так и на уроках физкультуры в школах. Детям просто это интересно будет на самом деле».

В заключение встречи Геннадий Сандырев поблагодарил всех участников за активность и вынесенные предложения. Итоговые экспертные предложения будут направлены в Госдуму РФ, Совет Федерации и федеральные органы исполнительной власти для дальнейшей работы.