В Народном фронте призвали обеспечить опережающие темпы ремонта коммунальных сетей

Эксперты ОНФ считают социально значимым усилить контроль над проведением аварийно-ремонтных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду, что позволит в том числе включать отопление раньше установленного срока. По итогам прошедшего на площадке ОНФ экспертного совещания были выработаны предложения по исправлению ситуации с летними ремонтными работами коммунальной инфраструктуры.

«Часто можно наблюдать в российских городах картину – плановые работы по замене труб начаты, но на участке нет ни одного рабочего. Каждый день подобного простоя – это дискомфорт для большого количества граждан, поскольку у них нет тепла, горячей или холодной воды. Сегодня нормативно установлены предельные сроки отключения, но нет стимулов возобновлять подачу коммунальных ресурсов раньше времени, не затягивая. Кроме того, если трубы проложены под дорожной сетью, то такие ремонтные работы создают автомобильные пробки. Нужно стимулировать коммунальщиков работать быстрее и качественнее, чтобы минимизировать дискомфорт горожан», – пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко.

Эксперты ОНФ также предлагают дополнить государственную систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ на территории Российской Федерации функцией общественного контроля за выявлением фактов длительного отсутствия ремонтных бригад на ремонтируемых участках.

В свою очередь первый заместитель генерального директора ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин рассказал, что система начала работать в сентябре прошлого года и за прошедшее время в ней зарегистрировано уже около 100 тыс. проблемных ситуаций в работе коммунальных систем.

«Благодаря качеству и оперативности получаемых данных теперь мы обладаем точной информацией о времени, месте и причинах аварий и понимаем, сколько средств и на какие конкретные мероприятия необходимо направить, а значит – эффективно и кардинально устранить очаги аварийности, обеспечив бесперебойную поставку коммунальных ресурсов и необходимый комфорт проживания граждан», – отметил Рурин.

В настоящее время правительство по поручениям президента, лидера Народного фронта Владимира Путина, озвученным в ежегодном послании, подготовило «инфраструктурное меню» для регионов – льготные бюджетные кредиты, государственные облигации, а также выделение резервных средств из Фонда национального благосостояния.

«Важно, чтобы от вложения каждого бюджетного рубля в сферу ЖКХ граждане увидели реальное улучшение качества жизни. Повышение энергоэффективности, сокращение потерь, оптимизация затрат на содержание сетей и снижение их аварийности должно привести к ощутимому для потребителя результату в виде уменьшения размера совокупного платежа или улучшения качества оказываемых коммунальных услуг, например, качества питьевой воды», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома Народного фронта по экспертно-аналитической работе и координации тематических площадок Арсений Беленький.