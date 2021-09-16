Эксперты Народного фронта обсудили изменения в госпрограмме «Семейная ипотека»

Эксперты проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» и активисты Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» совместно с представителями АО «ДОМ.РФ», Центрального банка Российской Федерации, Федеральной налоговой службы России, экспертного сообщества обсудили изменения, произошедшие в государственной программе льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» в 2021 г., а также вопросы, связанные с получением имущественного налогового вычета при приобретении жилья и юридической поддержкой родителей при предоставлении финансовых услуг.

Координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая считает, что поднятая тема сегодня является одной из самых актуальных, поскольку «демографическая ситуация в России напрямую зависит от жилищных условий россиян». Зачастую молодые семьи сталкиваются с тем, что они либо живут у родителей, либо пытаются снять жилье. Даже если они воспользуются программой поддержки молодой семьи, круг замкнется в отделении банка, где семье откажут в кредите по причине несоблюдения условий в части доходов.

«Для нас очень важно создать для семей перспективу на будущее. Что как не квартира является той основой, когда уже есть крыша над головой и заработок. Тогда у нас точно будут рождаться дети», – заявила Буцкая.

Федеральный куратор Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Елена Данилевская озвучила результаты мониторинга, проведенного проектом ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» в 2021 г.

«В 2021 году нами было проведено исследование об уровне информированности граждан о программах государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, в которых приняли участие более 8 тысяч респондентов. В ходе опроса выяснилось, что 64% опрошенных относятся к категории «молодая семья до 35 лет, имеющая детей». Их них только 14% имеют собственное жилье, остальные снимают. Проживают совместно с родителями – 29% или в квартире родителей, но без них – 13%. 97% опрошенных ответили, что их семьи нуждаются в улучшении жилищных условий. 42% россиян, принявших участие в опросе, воспитывают одного ребенка, 35% – двоих, 13% – трех и более», – рассказала Елена Данилевская.

По словам управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, в 2021 г. в одной из самых востребованных программ государственной поддержки молодых семей произошли значительные изменения. Программа была расширена на строительство индивидуального жилого дома, а также предложением теперь могут воспользоваться семьи, родившие первенца. Ранее программа была доступна только семьям с двумя и более детьми.

«Мы ожидаем, что программа будет более востребована. Если в начале этого года кредиты по «Семейной ипотеке» получали в среднем 7 тысяч семей в месяц, то уже в августе их число увеличилось до 9 тысяч. К концу года ожидаем двукратное увеличение: порядка 12–14 тысяч семей в месяц смогут улучшать свои жилищные условия по «Семейной ипотеке», – сказал Алексей Ниденс.

Несмотря на положительную динамику реализации программы «Семейная ипотека», от будущих и состоявшихся родителей поступают многочисленные обращения с просьбой разъяснить условия участия в программе и оказать правовую поддержку при необоснованных отказах банков в предоставлении финансовой услуги. Часто люди не знают о возможностях, которые им предоставляет государство, и, соответственно, не учитывают это при принятии каких-либо решений.

«Мы проводим большую работу в этом направлении. Нами создан Консультационный центр ДОМ.РФ, представленный в интернете на федеральном портале спроси.дом.рф и круглосуточной горячей линией. Наши консультанты профессионально рассказывают о всех видах поддержки, основываясь на каждой в отдельности жизненной ситуации, и дают свои рекомендации», – добавил Алексей Ниденс.

Начальник отдела службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Липатенков рассказал о том, какую помощь может получить заемщик от регулятора.

Так, Банк России выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн», через которое любой человек может оперативно проконсультироваться у специалиста о финансовых продуктах и услугах, в том числе об условиях «Семейной ипотеки» и о том, какие документы могут потребоваться.

В случае неправомерного отказа в ипотеке, других сложностей и споров с конкретным банком можно обратиться в интернет-приемную Банка России и приложить скан-копии документов. Сотрудники регулятора запросят информацию у банка и помогут разобраться в проблеме гражданина.

На круглом столе эксперты обсудили как одну из условно дополнительных мер поддержки для снижения финансовой нагрузки семей с детьми использование имущественного налогового вычета за покупку жилья.

«Воспользоваться услугой можно после получения права собственности или акта приема передачи объекта недвижимости у застройщика. Но и здесь в скором времени в силу вступят некоторые изменения», – сообщила советник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Ксения Зиброва.

«Тут есть небольшое изменение в отношении объектов долевого строительства, которые будут переданы застройщиком и приняты покупателем с 2022 года. Как и прежде, право на вычет возникает с момента подписания акта, но обратиться за вычетом можно после регистрации права собственности на такой объект. При этом на сегодняшний день максимальный размер вычета на приобретение жилья составляет 260 тысяч рублей, а сумма вычета по уплаченным процентам в рамках договора ипотечного кредитования – не более 390 тысяч рублей».

Она отметила, что при приобретении жилья в совместную собственность супругов каждый из них имеет право на имущественный вычет. То есть если стоимость жилья превышает 4 млн руб., то в общем семья может получить 520 тыс. руб. за приобретение имущества и вычет до 390 тыс. руб. за уплату процентов по ипотечному кредиту.

В завершение встречи представитель ДОМ.РФ Алексей Ниденс предложил помощь в обработке всех обращений, которые поступают с тематикой «жилье» в «Совет матерей», и совместно выходить с инициативами, в том числе о внесении изменений в нормативные документы, а также заняться вопросами консультирования и информирования граждан.

По итогам обсуждения модератором круглого стола, координатором проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председателем Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяной Буцкой было сформулировано предложение создать ресурс со всеми мерами поддержки семей – от материнского капитала, льготных программ, помощи многодетным в погашении ипотеки (выплата 450 тыс. руб.) до налоговых вычетов. По ее словам, на это есть большой запрос со стороны целевой аудитории, и создание такого ресурса очень поможет семьям при принятии решения об улучшении жилищных условий, позволит просто и быстро воспользоваться всеми доступными мерами поддержки и, как результат, поможет снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет при приобретении жилья.