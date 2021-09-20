ОНФ: Маркировка товаров позволит сократить количество контрафакта

Член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов рассказал о целях и особенностях введения системы маркировки товаров «Честный ЗНАК». Она помогает бороться с нелегальными товарами через систему общественного контроля, пояснил эксперт.

«Сегодня потребители могут проверить подлинность товаров через специальное мобильное приложение. Оно дает возможность получить подробную информацию. С помощью системы можно узнать данные производителя, состав продукта, сроки годности и условия хранения, прочитать описание товара. Любой покупатель, отсканировавший код и зафиксировавший нарушение, может сообщить о нем через приложение. Информация будет передана в контрольно-надзорные органы», – рассказал Газизов.

По данным СМИ, мобильное приложение «Честный ЗНАК» скачали свыше 3,7 млн россиян. Потребители уже сделали более 50 млн сканирований. Обязательная маркировка в настоящее время распространяется на лекарства, молочную продукцию, обувь, табак, шины, упакованную воду и др.

Приложение имеет и другие полезные функции. Например, система расшифровывает специальные знаки маркировки, которые обозначают параметры хранения и эксплуатации изделий. Это помогает «продлить жизнь» купленным вещам. Кроме того, приложение «Честный ЗНАК» дает возможность сохранять чеки в истории покупок и выполнять специальные задания по поиску магазинов, продающих нелегальный товар.

Между тем большинство представителей бизнес-сообщества на начальных этапах введения маркировки опасаются, что процесс может повысить стоимость конечной продукции. «Опыт маркировки товарных групп, которые уже находятся в системе, показывает, что количество контрафакта сокращается. По сути, добросовестный бизнес берет на себя дополнительную нагрузку, чтобы побороть тех, кто работает в серой зоне. Необходимо предусмотреть компенсационный механизм для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые помогают государству в обелении рынка», – подчеркнул Газизов.

Он добавил, что благодаря вытеснению нелегального сегмента товаров представители бизнеса повышают конкурентоспособность своей продукции и увеличивают выручку. Так, например, Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России отмечает, что ликвидация нелегальных производителей и импортеров даст возможность контролировать цены на товары и повысит баланс в этом сегменте.

Эксперты Народного фронта продолжают отслеживать вопросы, связанные с маркировкой обуви и молочной продукции. Так, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота поднимал вопросы маркировки молочной продукции фермерами перед заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. В конце августа прошел круглый стол по вопросам маркировки детской обуви. Тогда представители проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» обратили внимание Минпромторга России на то, что действующая система маркировки обувных товаров затрудняет функцию обмена товара – продавцы предлагают покупателям оформлять процедуру возврата.

«Необходимо на площадке Народного фронта продолжить работу по обмену информацией между государством, потребителями и участниками розничной торговли. Это поможет сократить нелегальный оборот потребительских товаров, снизить уровень контрафактной и фальсифицированной продукции и обеспечить население страны гарантированно качественными и безопасными изделиями», – заключил Газизов.