День работников леса активисты Народного фронта в Коми отметили ударными экологическими субботниками

День работников леса активисты регионального отделения ОНФ и участники региональной команды «Молодежки ОНФ» в Коми отметили ударно – провели сразу несколько субботников в зеленых зонах Сыктывкара. Общественники собрали свыше 120 мешков отходов, из них порядка 30 мешков с пластиком для вторичной переработки. Участники экоакций помогли сделать чище лесной массив в районе улицы Димитрова, парк культуры и отдыха имени Кирова, лесную и прибрежную зоны в районе городского пляжа у реки Сысолы и территорию в Эжвинском районе республиканского центра.

Активисты Народного фронта рассказали, что провели субботники с помощью раздельного сбора мусора, что стало уже постоянной практикой во время таких экологических акций. Собранный пластик сдали представителям специализированной организации.

Общественники отметили, что в ходе субботников, как обычно, отличился один из самых активных участников в борьбе со свалками и мусором в регионе – эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Александр Чепурко, известный в республике в образе и под именем Экочеловек-паук. Этот образ придумал сам общественник для популяризации темы защиты и сохранения природы. Как пояснил Чепурко, Экочеловек-паук спешит на помощь природе и людям в борьбе с загрязнением окружающей среды. Примеров такой помощи много. Так, ранее Чепурко один собрал десятки килограммов пластиковых пробок, которые захламляют дворы и общественные территории Сыктывкара, и сдал их в компанию по утилизации пластика. Лично выявил десятки опасных свалок ртутных отходов, в том числе в водоохранных зонах, и совместно с экспертами ОНФ в Коми организовал их надлежащую ликвидацию с привлечением специализированных организаций.

«Нашего Экочеловека-паука знают уже не только в республике, но и за пределами региона. Экочеловек-паук из Коми в соответствующем костюме делает леса и зеленые зоны, берега рек и озер, среду проживания людей чистыми, чтобы будущие наши поколения смогли насладиться чистым воздухом и зеленой сохраненной природой. Это хороший пример для всех. Конечно же, активисты ОНФ в Коми не прошли мимо экологической даты – Дня работников леса. Все вместе отметили ее добрыми делами – субботниками по очистке от мусора зеленых зон. Такую работу будем продолжать», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

В субботниках в День леса приняли активное участие местные жители, в том числе пожилые. Активисты ОНФ отметили, что к таким экологическим акциям всегда присоединяются неравнодушные граждане.

«Благодаря таким неравнодушным людям в нашей республике и стране не только становится чище природа, но и воспитывается молодое поколение, школьники, которые видят зримые примеры добрых дел», – отметил Ковалев.