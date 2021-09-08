Поддержано предложение Народного фронта о реформе техосмотра

7 сентября на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения были рассмотрены предложения партии «Единая Россия» по реформе системы технического осмотра автомобилей. В предложенный список изменений, поддержанный правительством, вошли в том числе и результаты экспертной работы рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов».

Ранее, в феврале 2021 года Народный фронт обращался в правительство с предложением изменить порядок техосмотра, рекомендовав рассмотреть возможность установления добровольного характера прохождения ТО для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, а также разрешить оформлять полис ОСАГО без диагностической карты. Поправки в федеральное законодательство в части страхования гражданской ответственности автомобилистов были приняты и вступили в силу 22 августа 2021 года.

В списке предложений ОНФ также присутствует упрощение требований к пунктам ТО таким образом, чтобы технический осмотр мог бы проводиться на станциях технического обслуживания автомобилей (СТО). Это позволит резко увеличить количество точек осмотра, а также совместить процедуру технического обслуживания автомобиля и технического осмотра с выдачей диагностической карты. Автовладельцу не придется тратить время и специально ездить в отдельный пункт для проведения техосмотра.

Отдельно эксперты Народного фронта отметили, что на сегодняшний день в случае неправомерного отказа в выдаче диагностической карты, например, вследствие ошибки эксперта-техника, процедура оспаривания такого решения фактически отсутствует, единственное, что может сделать автомобилист — поехать на другой пункт ТО и пройти процедуру заново и платно. Это создает возможность для недобросовестного поведения и нарушает баланс интересов участников процесса. Народный фронт предлагает предоставить возможность автомобилистам обжаловать отказ в выдаче диагностической карты со стороны пункта техосмотра и предусмотреть соответствующий претензионный механизм.