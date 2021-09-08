Грамотность для всех: участники «Молодежки ОНФ» проверили знания правил русского языка у российских школьников и студентов

Участники «Молодежки ОНФ» отмечают Международный день грамотности акцией «Грамотность для всех», которая пройдет до 10 сентября на улицах российских городов, в школах и вузах. Организаторы проводят викторины на знание грамматики и дарят всем участникам акции наклейки с основными правилами правописания и произношения.

В Челябинской области добровольцы организовали урок грамотности для студентов Академического колледжа. Участниками стали как первокурсники, так и будущие выпускники. Вопросы на знание ударений оказались для студентов самыми простыми, сложности возникли с правописанием окончаний у глаголов.

«КвАртал или квартАл, красИвее или красивЕе, дОговор или договОр – здесь ребята разобрались быстро. Загвоздкой для студентов оказался вопрос, как правильно писать: заклеют или заклеят. Также далеко не все знают, сколько букв в русском алфавите, многие отвечали, что 32», – поделилась результатами викторины участница «Молодежки ОНФ» в Челябинской области Ирина Семенова.

Кузбасская команда «Молодежки ОНФ» провела целый марафон грамотности. В течение недели в школах участники проводили «классы доброты», где повторяли основные правила русского языка. А сегодня совместно с сотрудниками ГИБДД провели опрос среди жителей Кемерово как по правилам русского языка, так и по безопасности на дорогах. Завершится марафон грамотности 10 сентября суперигрой между девятиклассниками, где каждый класс сможет побороться за звание самого грамотного.

В Адыгее акция прошла среди студентов Адыгейского государственного университета. За правильные ответы участники опроса получили наклейки с правилами русского языка и открытки «Живая память», с помощью которых они смогут посмотреть онлайн-выставку фотохудожника, участника команды «Молодежки ОНФ» Дмитрия Войнова. Как показали результаты викторины, большинство студентов отвечают правильно на вопросы, связанные с пословицами, поговорками и фразеологизмами. Сложности вызвали формы множественного числа некоторых существительных.

«Были незначительные затруднения, мы не сразу сориентировались, как правильно ставить ударение – «грОты или гротЫ», а также как произносится фразеологическое выражение «кровь из носу», – поделились студентки Адыгейского госуниверситета.