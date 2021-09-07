Народный фронт: Натуральный ремонт по ОСАГО будет более удобным для автовладельцев, если они будут знать свои права перед страховщиками

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели опрос «Отношение автомобилистов к натуральному возмещению ущерба по ОСАГО». В исследовании приняли участие 2 011 респондентов, среди них 1 564 автомобилиста. Выяснилось, что денежная форма возмещения по ОСАГО для водителей некомфортна, но все же более популярна, чем натуральный ремонт. Между тем, проблемы возмещения можно было бы решить, если бы граждане более активно отстаивали свои права и обращались за защитой к регулятору и финомбудсмену, считают эксперты.

«Мы занимаемся изучением настроений потребителей автогражданки с 2015 года и отмечаем, что усилия Банка России по наведению порядка в этой сфере заметны и эффективны. Положительных изменений достаточно много. Но и проблемы все еще есть. Покупать полис автовладельцев обязывает закон, стоимость страховки регулярно повышается, однако при наступлении страхового случая, страхователь порой не получает справедливого возмещения, а качественного ремонта приходится добиваться. Нельзя снимать ответственность и с потребителя – большинство автовладельцев предпочитают спускать ситуацию на тормоза и не тратить времени и денег на выяснения отношений со страховщиками. Между тем, граждане могли бы обратиться с жалобой в Банк России или к финомбудсмену и решить все эти вопросы», – отметила руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ее слова подтверждают и результаты опроса. Согласно исследованию, денежная форма остается более популярным вариантом возмещения ущерба по ОСАГО по сравнению с натуральным ремонтом. Более половины автомобилистов (57,4%) выбирают именно этот способ. Натуральный ремонт менее востребован у потребителей из-за множества неудобств для владельцев транспорта. Так потребители выделяют недостаточность перечня предлагаемых автосервисов. Также опрошенные жалуются на нарушение сроков направления на ремонт и сроков выполнения работ. При этом страховые компании избегают выплат компенсаций за несоблюдение этих сроков.

Почти 30% респондентов опроса указали, что страховая компания направляет автомобиль, находящийся на гарантии, на ремонт к неофициалам, что является нарушением закона «Об ОСАГО» и может нанести ущерб владельцу транспортного средства. Вместе с тем, в случае некачественного ремонта от страховой компании сложно добиться устранения недостатков и компенсирующих выплат. Также в исследовании указано, что между страхователем и страховщиком нередко возникают разногласия по поводу перечня повреждений застрахованного транспорта, а автосервисы требуют доплаты за ремонт.

Денежное возмещение также не является идеальным вариантом для потребителей, подчеркивает Лазарева. Автомобилисту приходится самостоятельно выбирать станцию техобслуживания для восстановления и сталкиваться с большим количеством проблем. «Так что выбор натурального возмещения мог бы стать более комфортным для автомобилистов, если бы все эти недостатки были исключены, – пояснила Лазарева. – Сами автовладельцы довольно слабо отстаивают свои права перед страховой компанией, о чем свидетельствует низкий процент (18,8%) поданных заявок после некачественного ремонта. Это может говорить о низкой информированности граждан в отношении своих возможностей в системе ОСАГО. Они предпочитают не вступать в спор с заведомо более подготовленными в этом вопросе представителями страховых компаний, а рынок продолжает манкировать своими обязательствами и пользоваться правом сильного».

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