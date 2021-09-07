Активисты «Молодежки ОНФ» пополняют банки донорской крови в регионах страны

Участники команды «Молодежка ОНФ» совместно с учреждениями Службы крови России запустили донорский марафон «Оставайся донором». Он посвящен Международному дню благотворительности. Акция стартовала 4 сентября и продлится около недели.

«Оставайся донором» для нас – не просто акция, а уже добрая традиция. Мы проводим ее второй год совместно со специалистами учреждений Службы крови России, которые стали для нас настоящими друзьями. Вместе мы смогли сформировать целое донорское движение, которое сегодня поддерживают жители регионов, спортсмены, общественники, политики, медийные лица. И символично, что сегодня мы посвятили очередной марафон «Оставайся донором» Дню благотворительности, потому что доноры порой спасают жизни, у них добро в крови», – отметил член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Одни из первых донорский марафон поддержали жители Магадана. На областную станцию переливания крови пришли участники команды «Молодежка ОНФ» и спортсмены региона.

«Наша команда тесно взаимодействует с сотрудниками станции переливания, и, если есть необходимость в пополнении запасов крови, мы организовываем подобные марафоны. Также для «Молодежки ОНФ» стало традицией приурочивать донорские акции к различным праздникам. Приятно, что сегодня нас активно поддержали департамент физической культуры и спорта области, а также спортсмены региона», – рассказала участница команды «Молодежка ОНФ» в Магаданской области Елена Зинченко.

Все больше молодых людей становятся частью сообщества доноров в Пензенской области. Сегодня более 40 представителей молодежных объединений вместе с «Молодежкой ОНФ» посетили Пензенский областной клинический центр крови. Донорскую акцию также поддержала член Совета Федерации Федерального собрания, сенатор Юлия Лазуткина.

«Я точно знаю, что многие люди нуждаются в переливании различных компонентов крови, поэтому сегодня решила поддержать акцию и стать донором. Возможно, кому-то моя кровь спасет жизнь, для меня это очень важно», – поделилась Юлия Лазуткина.

Как отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова, подобные акции с участием молодежных общественных организаций регулярно проводятся на территории региона. Это позволяет поддерживать стратегический запас гемокомпонентов на неснижаемом уровне.

В Амурской области участники команды «Молодежка ОНФ» часто посещают областную станцию переливания крови. В честь Международного дня благотворительности добровольцы снова сдали здесь кровь.

«Нужно отметить, что среди жителей Амурской области много желающих сдать компоненты крови. Поэтому дефицита у нас практически не бывает. Хочется пожелать нашим действующим и будущим донорам здоровья и сказать спасибо», – сказала медсестра Амурской областной станции переливания крови Татьяна Белоусова.

Участники команды «Молодежка ОНФ» в Санкт-Петербурге пополнили банк донорской крови на Городской станции переливания на Московском проспекте. Как рассказывают медики, сегодня здесь повышенная потребность крови всех групп и резус-факторов, поэтому донорский марафон очень актуален.

Акцию «Оставайся донором» команда «Молодежка ОНФ» проводит совместно с Федеральным медико-биологическим агентством с марта 2020 г. Изначально идея донорского марафона возникла как ответ на запрос медиков о недостающих компонентах крови. Из-за пандемии коронавируса количество запасов в банках крови сократилось. В итоге было принято решение проводить донорские акции на регулярной основе.