Плуготаренко предложил усовершенствовать обучение по IT-специальностям для школьников и студентов

Член Центрального штаба ОНФ Сергей Плуготаренко на совещании представителей «Единой России» и правительства по поддержке IT-отрасли предложил дать возможность талантливым школьникам дополнительно обучаться по IT-специальностям, а «цифровым кафедрам» вузов ближе сотрудничать с бизнесом, чтобы понимать его запросы. Все эти меры помогут ликвидировать нехватку кадров в отрасли.

«Талантливым ученикам 8–11 классов, которые находятся на пути профилирования и профориентации, необходимо предоставить возможность прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования. Школьники очень часто проявляют себя достаточно талантливыми программистами, продакт-менеджерами. Очевидно, что среди них есть те, кто, пройдя дополнительные активные курсы, смогут определиться, в каком направлении двигаться. Тогда на выходе из школы мы получим тех, кто может уже создавать программные продукты», – цитировал сайт «Единой России» Сергея Плуготаренко.

Также важно получение дополнительной квалификации для студентов по IТ-профилю на «цифровых кафедрах». «Сейчас выпускники даже там, где выходят по окончании учебного заведения с приставкой «интернет», или «цифровой», или «IТ», зачастую не удовлетворяют работодателей. Если «цифровые кафедры» будут ближе работать с бизнесом и учитывать их интересы, то, конечно, студенты будут подготовлены к карьерному пути», – подчеркнул эксперт.

По словам Сергея Плуготаренко, нужно удовлетворить и запросы граждан, которые хотят получить дополнительное образование в цифровой сфере. «Организации, которые предоставляют им такие курсы, онлайн или офлайн, должны получить компенсацию за то, что работают с ними», – отметил он.