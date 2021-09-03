ОНФ в Коми принял участие в акции памяти жертв трагедии в Беслане

Акция прошла во Дворце творчества детей и учащейся молодежи Сыктывкара. Из белоснежных шаров, предоставленных активистами ОНФ, школьники сделали фигуру голубя — символ мира. Это стало обобщающим действием уроков «Вместе против террора», которые в рамках акции провели для детей педагоги Лариса Пахомова, Наталия Кондратьева и мастер игры, педагог Елена Тарасова-Белова.

Напомним, 1 сентября 2004 года в здании школы № 1 в городе Беслан Республики Северная Осетия — Алания чеченские террористы захватили в заложники более тысячи человек: учителей, детей и их родителей. 3 сентября в результате взрывов бомб, заложенных боевиками, последующего пожара и стрельбы террористов в ходе освобождения заложников погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Спасая заложников, в Беслане погибли 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ России подразделений «Альфа» и «Вымпел».

После трагедии в Беслане в России была учреждена новая памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.

В этот день не только в Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Люди выходят на траурные мероприятия, проводят патриотические акции, возлагают цветы к мемориалам. А белые шары символизируют безвинные души погибших во время террористического акта, пояснили активисты Народного фронта в Коми.