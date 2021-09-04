В Народном фронте обсудили готовность к введению электронного сертификата для людей с инвалидностью и включение в него протезов

Координационный совет ОНФ по делам инвалидов на совместном заседании с представителями Минздрава, Минтруда и Минпромторга обсудил планируемые меры по совершенствованию системы обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР). На прямую линию с Президентом поступило более 65 тыс. обращений от людей с инвалидностью, по проблемам людей с инвалидностью, по поручению Президента Народный фронт занимается мониторингом и контролем решения этих вопросов.

«Мы и в рабочем порядке с министерствами отрабатываем запросы, поступающие в совет, мы вместе вырабатываем системные меры, которые могут улучшить и донастроить социальные вопросы, с которыми сталкиваются люди, – сказал, открывая заседание, заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Арсений Беленький. – Сегодня к нашей встрече подключены множество НКО, региональных отделений ОНФ по всей стране. Отчитаемся о том, что уже смогли проделать, дадим слово тем, кто обращался на прямую линию с Президентом, и предоставим возможность министерствам прокомментировать те трудности, с которыми люди сталкиваются на местах».

«Мы провели анализ тем, поступивших от региональных отделений, – сообщил председатель Координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков. – Поступило более 50 предложений. Мы видим, тезисы, которые озвучил Президент 22 августа, – это те вопросы, которые поступают от людей, и это те направления, в которых нам нужно усилить работу. Многие из обозначенных проблем могут быть решены без существенного дополнительного финансирования. Одна из острых проблем, по мнению самих граждан, – это информирование. Есть проблемы в части обеспечения ТСР – сроки предоставления и размеры компенсации. Это проблемное поле нам предстоит урегулировать. Мы возлагаем большие надежды на 27 сентября – дату введения электронного сертификата на приобретение ТСР, что во многом решит проблемы со сроком».

Время получения электронного сертификата составит пять дней, его введение позволит принципиально исключить долгую компенсацию затрат на ТСР. Об этом, о том, в какой стадии находится внедрение электронного сертификата и какие еще вопросы предстоит решить для оптимального обеспечения инвалидов ТСР, рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

«Наша основная цель – выстроить систему социальной защиты граждан с инвалидностью на основе принципов «социального казначейства». Это значит, что все ведомства должны работать слаженно и в проактивном формате. Вовлечение человека в необходимые формальные процедуры, в том числе при обеспечении техническими средствами реабилитации, должно быть минимальны», – сообщил Вовченко.

Также он рассказал, что сейчас формируется электронный каталог, в который внесено более 400 видов изделий. Однако в нем пока нет протезов. Их внесение требует подробной классификации, как только она будет готова, в электронный сертификат включат и протезные изделия, пояснил представитель Минтруда.

На заседании выступил также заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Мы активно взаимодействуем с Минтрудом в части электронных направлений на медико-социальную экспертизу. Всё больше и больше медицинских организаций включаются в этот проект. Отрабатываются необходимые схемы. Есть целый ряд вопросов по обеспечению медицинским оборудованием людей с инвалидностью, которые остаются за гранью внимания и регулятора, и правоприменителя. Возможно, в рамках Координационного совета ОНФ по делам инвалидов нам следовало бы сообща составить проблемный лист такого рода трудностей. И сделать план по решению этих проблем. Мы со своей стороны определим ответственных и вместе найдем решение этих вопросов», – предложил Салагай.

Руководитель проекта ОНФ «Поиск», куратор проектов «ЛизыАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов рассказал о специфике работы технологичных гаджетов, которые облегчат поиск и спасение людей в условиях большого города. Такие простые устройства могут бесплатно предоставляться инвалидам с ментальными расстройствами. Браслеты распространяются партнером Народного фронта – Центром поиска пропавших людей.

«В браслете безопасности «Амулет», не требующем подзарядки, используется технология NFC, позволяющая записать и считать с помощью смартфона данные о человеке: контакты близких, важные сведения о здоровье. Это важно, когда потерявшийся находится в стрессовом состоянии, не называет или неверно называет свое имя, – отметил Леонов. – Достоверная информация, записанная на браслете, позволяет связаться с родными и близкими».

На заседании выступили также граждане, обратившиеся на прямую линию с Президентом, и эксперты Народного фронта с предложениями по совершенствованию системы обеспечения ТСР.