ОНФ в Коми провел мониторинг детских площадок

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми провели акцию «Безопасный двор»: проверили детские игровые и спортивные площадки в Сыктывкаре, Ухте и районном центре Сыктывдинского района селе Выльгорт и выявили нарушения на 44 объектах. Мониторинг ОНФ «Безопасный двор» прошел в 572 городах России, в том числе в административных центрах всех 85 субъектов РФ, по всей стране было проверено 2,1 тысячи детских и спортивных площадок.

Представители ОНФ в Коми рассказали, что выявленные на площадках нарушения носят самый разнообразный характер. Например, на детской площадке в районе дома №19 на ул. Гагарина в селе Выльгорт Сыктывдинского района имеются штыри от поломанного железного забора, на площадке сломанная карусель. На площадке у дома №9 на проспекте Гагарина в Ухте сгнили качели, из различных конструкций выпирают разрушенные остатки бетонных и железных частей. В основном, все нарушения – результат ветхости и отсутствия своевременного ремонта, пояснили общественники.

«В то же время активисты ОНФ в Коми отметили и положительные моменты в ходе проверки – немало детских и спортивных площадок без нарушений. Такие площадки расположены, как правила, в жилых зонах новой застройки. В целом радует, что новые многоквартирные дома, как правило, сразу сдаются с надлежащими детскими объектами, что, впрочем, диктуют современные правила застройки. Информацию по выявленным недостаткам в ходе мониторинговой акции «Безопасный двор» активисты Народного фронта в Коми направили в местные администрации», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

В целом по России в рамках акции треть проверенных объектов признаны опасными: 470 детских и 226 спортивных площадок. 73% из числа потенциально опасных площадок сосредоточены в крупных городах с численностью более 50 тыс. жителей.

«Детские площадки – важная составляющая благоустройства как отдельного двора, так и города в целом. Это место, на котором располагается игровое оборудование, способствующее физическому и умственному развитию ребёнка, оказывая благоприятное воздействие на его социальную адаптацию. По данным мониторинга ОНФ всего 37% площадок являются новыми или в очень хорошем состоянии, часть из них отремонтирована в рамках программы благоустройства городской среды. 30% проверенных площадок не представляют опасности для детей, однако имеют многочисленные замечания от местных жителей и родителей, например, устаревшее оборудование, недостаточное освещение, некошеная трава, отсутствие оборудованных подходов к площадкам. Детские площадки – это в первую очередь территория безопасности для развития детей, а не для получения травм» – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Эксперты Народного фронта в ходе мониторинга также отметили, что на момент исследования 74% площадок не имели информационного щита (таблички). На информационных щитах должна содержаться информация об игровом оборудовании – правила эксплуатации, сведения о возрастных группах, ограничения по росту и весу, а также номера телефонов службы спасения и эксплуатанта.

Активисты ОНФ с 2016 года проводят мониторинг детских площадок. Так,

5 лет назад было проверено 2 482 площадки в 85 субъектах РФ. В тот момент 36% из них также были признаны экспертами потенциально опасными.

«Таким образом мы видим, что количество потенциально опасных площадок за эти 5 лет практически не изменилось. Это говорит о недостаточном контроле властей за состоянием дворовых территорий и мест, где маленькие горожане проводят свой досуг. ОНФ направил письма в адрес муниципальных органов власти с запросом информации о собственнике объекта и паспорте безопасности. Также мы передали местной власти реестр потенциально опасных площадок с перечнем выявленных замечаний и недостатков. В планах у нас проведение экспертных совещаний с участием прокуратуры, органов власти и родительского сообщества, где по каждому объекту мы будем требовать обеспечения безопасности для детей», – сообщил Бичаев.

В Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин сообщил о том, что из федерального бюджета будут выделены средства на программы благоустройства дворовых территорий и создания комфортной городской среды.

17 ноября 2018 года на территории России вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21. Он устанавливает единые требования к оборудованию детских площадок для обеспечения безопасности детей.

У каждой игровой площадки должен иметься паспорт безопасности. Паспорт – это документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия. Те площадки, которые были построены до 2005 года и не имели паспорта, должны были быть реконструированы, чтобы соответствовать нормам безопасности.

Обязателен и ежегодный основной осмотр площадок, результаты которого фиксируются в специальном акте. Вся документация на оборудование площадки, включая паспорт, графики проведения осмотров, журналы и акты осмотров, должны храниться у владельца (эксплуатанта) данной площадки.