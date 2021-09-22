Народный фронт рассмотрит вопрос о развитии цифрового здравоохранения

В Народном фронте готовят масштабный круглый стол по вопросам цифровизации здравоохранения с участием заинтересованных представителей профильных министерств и ведомств. Мероприятие намечено на 27 сентября. Участники тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» на совещании обсудили вопросы подготовки к мероприятию, проанализировали предложения экспертного сообщества и региональных отделений Движения.

Одним из основных дискуссионных вопросов для экспертов остается защита персональных данных и медицинской информации пациента. Кроме того, планируется обсудить вопрос обмена информацией между частными и бюджетными медицинскими организациями.

На проблему доступности телемедицины в рамках ОМС обратил внимание экспертов Денис Швецов, представитель сети клиник «Доктор рядом». Он предложил определить упрощенный порядок доступа коммерческих организаций к истории болезни пациента в рамках ОМС и возможность участия в территориальных программах.

«Если у нас будет полный доступ к медицинской информации, то услуга будет более качественной, нежели если у врача такого доступа не будет. А деньги брать с пациента мы не хотим, мы хотим, чтоб эта услуга была оказана в рамках ОМС», – пояснил Швецов.

Кейс по обсуждаемому вопросу привел эксперт Бизнес-платформы ОНФ, сооснователь и руководитель нескольких медицинских сервисов Денис Юдчиц. Он рассказал, как во время пандемии его компании осуществляли до 15 тыс. дистанционных консультаций в сутки.

«Доступ к территориальной медицинской системе у нас был, защита персональных данных полностью была соблюдена, утечек информации, жалоб не было. Часть проекта идет до сих пор, его эффективность и полезность оценили и пациенты, и организаторы как со стороны коммерческого, так и со стороны бюджетного здравоохранения, но не смогли масштабировать эту модель, потому что не было найдено возможности монетизации в рамках ОМС».

Спикеров поддержали руководитель регионального исполкома ОНФ в Москве Сергей Зверев, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

Модератор встречи, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил внести в итоговое решение Народного фронта по предстоящему круглому столу пункт о финансовой поддержке единой системы цифрового здравоохранения для госучреждений. «Эта система очень дорогая. Работает много частных фирм, которые набрасывают медицинским организациям удавки на шею и себе их подчиняют, потому что ее надо сопровождать. Необходимо иметь мощные системы для сбора и сохранения данных. Поэтому нужно, чтобы прозвучал вопрос финансовой поддержки системы в госучреждениях. Это общая проблема и касается всей России. Также нужен конкретный план этапности реализации программы. И определиться еще раз: какие задачи мы ставим и хотим решить, используя эту систему, а также чtткие даты их реализации», – подчеркнул Рошаль.

Также на совещании площадки «Здравоохранение» участники обсудили проведение в октябре мониторинга строительства фельдшерско-акушерских пунктов (строительство которых не завершено в рамках нацпроекта «Здравоохранение»).