«Молодёжка ОНФ» получила всероссийскую премию «СоУчастие» за вклад в развитие донорства

Команда «Молодёжки ОНФ» стала обладателем IX Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие». Высокую оценку получила работа добровольцев в период пандемии коронавируса. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Москве.

За вклад в развитие донорства крови и всероссийскую акцию «Оставайся донором» команде «Молодёжки ОНФ» вручили вне конкурса специальный приз «Стоп Covid» Всероссийской премии «СоУчастие». Всего, в ее шорт-лист вошло 70 работ 55 участников из 35 регионов страны. В 11 номинациях основного и креативного конкурсов премии было подано свыше 300 заявок из 63 регионов.

«Всегда приятно, когда твою работу высоко оценивают. Спасибо нашим партнерам и уже хорошим друзьям из ФМБА и Службы крови, крепкой команде «Молодёжки ОНФ» и конечно – людям, которые поддерживают наши донорские марафоны. «Оставайся донором» — не просто акция, а добрая традиция. Из разового мероприятия, марафон превратился в целое движение, которое регулярно проходит по стране. И мы не собираемся останавливаться. Делать добро – просто, сдать кровь ради здоровья ближнего – один из примеров его проявления. Уверен, оно всегда возвращается», — отметил член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Получать награду «Молодёжки ОНФ» в Москву приехали добровольцы из регионов, где акция «Оставайся донором» проходит наиболее активно. Это участники команды: Виктория Заика (Краснодарский край), Сергей Иващенко (Ленинградская область), Марина Мацаева (Чеченская Республика), Елизавета Сафонова (Мурманская область). Диплом и специальную статуэтку в виде сердца им вручили начальник Управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер и директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, член Общественного совета ФМБА Елена Стефанюк.

«За этой премией стоит труд большой команды. Конечно, работая, мы и подумать не могли ни о какой награде. В Краснодаре запустили акцию сразу, как только поступил сигнал, что есть необходимость в донорской крови. И вот уже второй год ежемесячно мы проводим марафоны, привлекая все большее число доноров», — делится участница команды «Молодёжки ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика.

Первый донорский марафон ФМБА и «Молодёжки ОНФ» прошел еще в марте 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса количество запасов в банках крови сократилось. Благодаря ему удалось избежать резкого снижения числа донаций крови в стране. В итоге, было принято решение проводить донорские акции на регулярной основе.