Активисты Народного фронта добились исправления недостатков на школьных маршрутах в регионах и провели для учащихся уроки безопасности

После мониторинга активистов Общероссийского народного фронта и их последующих обращений в профильные органы власти регионов обезопасили ряд школьных маршрутов: были снесены бесхозные гаражи, установлены дорожные знаки, устранены неровности дорожного покрытия. Кроме того, общественники совместно с полицейскими провели уроки дорожной безопасности и мастер-классы для учеников начальных классов.

О небезопасных участках дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений активисты Народного фронта узнали в рамках акции «Дорога в школу». Например, в Белгородской области представители Народного фронта добились повышения безопасности на сельской дороге Валуйского округа: здесь была обновлена разметка и установлены 172 дорожных знака. Автодорога Валуйки – Пристень – Борки является частью школьного маршрута, об опасности этого участка рассказал житель села Пристень Арас Некрасов, записав видеообращение на прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным.

О проблемном участке возле школы № 15 в Радице-Крыловке в Брянской области местные жители также сообщили на прямую линию с главой государства. Вход на территорию школы находится со стороны улицы Пушкина, а путь к нему лежит по грунтовым обочинам или по проезжей части, если идти со стороны улицы Гончарова. Пешеходный переход есть, но о нем на момент мониторинга напоминали разве что дорожные знаки: разметка стерлась, подходов нет. Общественники обратились к властям, но пока действий не последовало.

В августе ямальские общественники совместно с инспекторами ГИБДД зафиксировали около школы № 4 в Салехарде отсутствие дорожного знака «Ограничение скорости» до 20 км/ч и секции пешеходного ограждения, также они отметили, что дорожная разметка «желтая полоса» не просматривается. Вблизи школы № 6 общественники замерили дефекты дорожного покрытия при помощи специальной линейки, которая показала уровень просадки на 5,5 см. Здесь тоже отсутствовала дорожная разметка и пешеходные ограждения. Список выявленных недостатков активисты ОНФ направили городским властям. Сейчас они в полной мере исправлены. Особенно активистов ОНФ в Ямало-Ненецком автономном округе порадовал снос ветхого гаражного комплекса вблизи школы № 6, который общественники просили демонтировать еще в 2019 г. Убраны были и несанкционированные свалки вокруг них.

«Отрадно, что власть идет навстречу и решает проблемы, угрожающие жизни и здоровью детей. К сожалению, в России существует статистика несчастных случаев, которые происходят с детьми, а также преступных посягательств именно в районах гаражей и на бесхозных территориях, поэтому необходимо и дальше следить за ситуацией. На контроле мы держим и безопасность на дорогах, ведущих в школы», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Заякин.

Для закрепления знаний Правил дорожного движения (ПДД) представители Народного фронта совместно с заместителем начальника УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу Александром Силкиным провели в школе № 2 Салехарда урок безопасного поведения на дорогах. Во время урока общественники раздали светящиеся фликеры и рассказали ребятам о пользе светоотражающих элементов. Полицейские порекомендовали прикрепить их на одежду или ранцы, чтобы стать видимыми для водителей в темное время суток.

Уроки дорожной безопасности проходили во всех регионах страны. Например, в Новгородской области Народный фронт провел акцию «Говорящие зебры» – это совместный проект общественников и областной Госавтоинспекции, направленный на привлечение внимания пешеходов к их внимательности. Чтобы «зебры» заговорили о ПДД, общественники изготовили трафареты с надписями, к процессу создания предупреждающих посланий присоединились школьники из поселка Батецкий и местные жители.

«Зачастую уже после происшествия выясняется, что участник дорожного движения увлекся телефоном, слушал музыку и не заметил автомобиль, – рассказала член регионального штаба ОНФ в Новгородской области Екатерина Горшкова. – К сожалению, люди в спешке забывают о правилах поведения на улице и сами провоцируют ДТП. Но стоит им напомнить о том, как нужно вести себя на переходе, и все наладится. Надеемся, что простые и яркие картинки на проезжей части не только «притормозят» торопыг, но и повысят этику дорожного движения, помогут сохранить жизни пешеходам».

В Хакасии активисты Народного фронта раздали школьникам сотни светоотражающих фликеров. Уже третью неделю общественники выходят на улицу в темное время суток, чтобы наглядно показать пешеходам реальное действие световозвращающих элементов на проезжей части.

В Республике Адыгея ОНФ организовал внеклассные мероприятия по изготовлению световозвращающих брелоков. Школьники самостоятельно и на свой вкус мастерили из фетра и специальной ленты полезные поделки.

Заключительным этапом станет круглый стол, на котором активисты ОНФ обсудят результаты мониторинга обустройства дорожной сети вблизи образовательных учреждений в соответствии с национальными стандартами и сформируют «дорожную карту» по исправлению ситуации.