Народный фронт объявил о старте школьного этапа Всероссийской олимпиады

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева совместно с представителями Министерства просвещения РФ и ведущими педагогами-экспертами в регионах страны рассказала о школьном этапе Всероссийской олимпиады. В этом году «Сириус» проведет его по шести приоритетным для научно-технологического развития страны предметам: математике, информатике, химии, биологии, астрономии и физике. Принять в нем участие смогут учащиеся 4–11 классов из 65 субъектов страны.

Школьный этап олимпиады пройдет с 28 сентября по 29 октября. Учащиеся будут выполнять задания на онлайн-платформе «Сириус.Курсы».

«Для экспертов, которые объединяют площадку ОНФ «Образование», для Центра «Сириус» и для «Единой России» главная цель – это создание возможностей для самореализации, развития талантов каждого ребенка. И это одна из национальных целей, которая утверждена Президентом Владимиром Путиным и передана нам в качестве поручения», – подчеркнула Елена Шмелева.

Напомним, поручение провести олимпиаду на онлайн-платформе «Сириуса» было вынесено по итогам заседания попечительского совета образовательного центра 25 декабря прошлого года.

Первый этап – самый важный, часто благодаря ему учащимся раскрывается красота предмета, пробуждается интерес ребят. Задания школьного этапа не требуют от учеников специальной подготовки. Это возможность попробовать себя в разном, понять, что получается лучше и что нравится. Олимпиадные задания сильно отличаются от задач из учебников, они направлены не столько на знание предмета, сколько на творческий подход, логику.

В прошлом году школьный этап на платформе «Сириуса» прошел в режиме апробации в семи регионах страны. Тогда в нем приняли участие 92% школ в субъектах, а это 820 тыс. учащихся. Более того, в Тюменской области к этапу подключились все школы.

Представитель Министерства просвещения РФ Евгений Семченко подчеркнул: «Всероссийская олимпиада – это самое массовое мероприятие для талантливых детей. У нас все дети талантливы. И мы должны дать каждому возможность проявить свой талант в том или ином предмете или предметах, создать реальные условия, которые позволят проявить свои сильные стороны, а также в дальнейшей работе, консультациях с педагогами поработать над слабыми». Он добавил, что необходимо подумать об увеличении количества предметов, по которым будет проходить олимпиада на платформе «Сириуса».

Заместитель руководителя Образовательного центра «Сириус», руководитель учебно-методического центра Алексей Горбачев рассказал, что все участвующие регионы разделены на четыре группы, в том числе по территориальному принципу. Для каждой группы разработан свой комплект заданий и сформирован график. Олимпиада начнется с тура по физике, завершающий тур пройдет по информатике. «Сириус» предоставит участникам доступ к заданиям по индивидуальным кодам. По ним же будут доступны результаты проверки. Решать задания можно на любом устройстве.

Результаты участников будут проверены автоматически через тестирующую систему. После окончания олимпиады школьники и учителя смогут посмотреть правильные решения задач и видеоразборы, а также продолжить свое обучение на платформе «Сириус.Курсы».

Также в пресс-конференции по ВКС приняли участие педагоги из Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тюменской областей и Республики Татарстан – регионов, где «Сириус» проводил школьный этап олимпиады в режиме апробации. Они поблагодарили Центр за сотрудничество и подчеркнули, что оно продолжается и после олимпиады, «Сириус» предоставляет широкий спектр программ обучения и повышения квалификации. Кроме того, ученики – призеры этапа отметили удобный и интересный формат олимпиады, благодаря которому в ней хотят принимать участие все больше школьников. Ребята также пожелали, чтобы в дальнейшем количество предметов и география олимпиады только расширялись.

«Всероссийская олимпиада школьников может стать ключевым федеральным проектом для системы выявления и развития талантов детей и молодежи. Уже в следующем году мы сможем обеспечить качественное проведение школьного этапа ВсОШ во всех регионах», – подчеркнула Елена Шмелева.

В заключение участники пресс-конференции пожелали ребятам больших успехов и побед на пути к освоению знаний.