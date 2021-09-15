Народный фронт объединит усилия ведомств, сотовых операторов и банков по борьбе с телефонным мошенничеством и навязчивой рекламой

По инициативе Народного фронта был проведен круглый стол с участием экспертов – представителей государственных органов, Банка России, сотовых операторов и других крупных коммерческих структур. Все участники дискуссии согласились, что для борьбы с телефонным мошенничеством и навязчивой рекламой важно, в первую очередь, решить проблему подменных номеров и правильно выстроить взаимодействие между государственными структурами и участниками рынка, сделать так, чтобы наказание для нарушителей было неотвратимым. Также Народный фронт планирует интегрировать информацию о сервисах, способствующих разоблачению мошенников и спамеров.

По данным платформы мошеловка.рф, созданной проектом Народного фронта «За права заемщиков», в абсолютном большинстве случаев телефонного мошенничества жертвы сами передают все данные преступникам, будучи введенными в заблуждение, в том числе посредством подменных номеров.

«Мы собрали представителей всех заинтересованных сторон для того, чтобы добиться существенного продвижения в решении проблем телефонного мошенничества и навязчивой рекламы, – заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. – Ежемесячные потери граждан составляют миллиарды рублей, это средства, которые совершенно точно невозможно возместить или вернуть пострадавшим. В этой связи нами предложен ряд важных инициатив. Также ОНФ считает целесообразным ускорение принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 53 Федерального закона 126-ФЗ «О связи» с целью создания правовой основы для информационного обмена о замене сим-карт между операторами сотовой связи и финансовыми организациями для повышения уровня безопасности дистанционного обслуживания. Участники круглого стола эту инициативу поддержали».

Представитель Минцифры Владимир Бенгин, директор департамента обеспечения кибербезопасности, сообщил, что они с участниками отрасли обсуждают несколько решений, способствующих противодействию телефонному мошенничеству.

«Реализация мер, направленных на противодействие подмене абонентских номеров, должна осуществляться комплексно, путем применения юридических и технических механизмов регулирования, как с быстрым эффектом от их внедрения, так и масштабных мероприятий с долгосрочной реализацией, которые мы предусматриваем в рамках федерального проекта «Информационная безопасность», – отметил Бенгин. – Вместе с коллегами из банковской сферы и Народным фронтом мы активизировали работу по разработке мер противодействия телефонному мошенничеству».

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артем Сычев сообщил, что госрегулятор связывает надежду на снижение остроты проблемы с системой борьбы с подменными номерами, заложенной в недавно принятом законе. «Создание единой базы несанкционированных телефонных звонков – эта идея мне кажется весьма правильной, тем более что она может использоваться как раз правоохранителями, и по сути мы такую базу ведем. 161-ФЗ дает нам право вести базу операций без согласия клиентов, где одним из идентификаторов является телефонный номер, разработан законопроект об обмене с МВД такой информацией в рамках возбужденных уголовных дел», – также сообщил Артем Сычев.

Представители сотовых операторов рассказали о том, что совершенствуют собственные сервисы по борьбе со спамом, а также в рамках подписанного большой четверкой операторов и ФАС меморандума решают вопрос о блокировке мошеннических и нежелательных звонков. С их точки зрения, очень важно, чтобы в эту работу включалась не только большая четверка, но и другие, менее масштабные операторы.

«Благодарим уважаемых экспертов за все мнения и предложения, в том числе и за конструктивные возражения. Видно, что каждое ведомство и организация исходя из своих позиций и интересов ведут свою работу по борьбе с мошенничеством и спамом. Задача Народного фронта – объединить все эти усилия, чтобы добиться главного – системного улучшения ситуации, которое почувствуют на себе граждане. Просим всех участников дискуссии письменно оформить ваши позиции. По итогам их анализа мы сформулируем уже абсолютно конкретные предложения по уголовной или административной ответственности за подменные номера, внесудебной блокировке, информированию граждан о спаме и мошенничестве и по единой базе несанкционированных звонков. Затем мы проведем серию совещаний по каждой из этих тем с участием уже не только экспертов, но и руководителей ведомств и организаций. Общие предложения будут направлены в Администрацию Президента и Государственную Думу, – резюмировал модератор встречи, начальник управления пресс-службы и массовых коммуникаций Исполкома Народного фронта Григорий Марголин-Каганский. – Также всех сотовых операторов мы просим в ближайшее время предоставить информацию о внедренных ими сервисах по борьбе со спамом, для того чтобы мы могли сделать сводную памятку для граждан о всех лучших реализованных практиках и максимально широко распространить эту информацию».