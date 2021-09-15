ОНФ подтвердил доступность республиканского стадиона в Сыктывкаре для свободного занятия спортом

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели мониторинг работы республиканского стадиона в Сыктывкаре по новым правилам. Общественники убедились, что запасное поле обновленного спортивного объекта теперь открыто для свободного посещения граждан и занятия спортом с 6:00 до 8:00 часов утра и с 18:00 до 20:00 часов вечера.

Напомним, после реконструкции основного и запасного поля республиканского стадиона свободный вход для населения на стадион-спутник стал ограниченным — всего два часа с самого раннего утра. Жители пожаловались на то, что это неудобно и недостаточно.

Активисты Народного фронта в Коми сразу отреагировали: напрямую вышли на руководство республиканского стадиона с предложением увеличить любителям спорта и физической культуры свободный доступ на реконструированный стадион. В итоге руководство спортивного объекта и министерство физической культуры и спорта Республики Коми поддержали инициативу общественников. Теперь на стадионе жители могут заниматься не только утром, но и вечером.

Общественники сообщили, что вход на стадион осуществляется через Дом спорта (центральный вход). Посетители должны иметь документы, удостоверяющие личность. Дети до 14 лет допускаются со взрослыми.

«Представители ОНФ в Коми в ходе мониторинга в период с 18:00 до 20:00 часов удостоверились, что все работает, люди спокойно могут проходить на стадион и заниматься спортом. Возможности на обновленном объекте очень хорошие – прекрасные беговые дорожки, спортивны тренажеры, а также нет случайных лиц, которые мешают любителям спорта, что было раньше, когда запасной стадион был без защиты от посторонних лиц. Взрослые и дети сейчас свободно и безопасно занимаются спортом и физкультурой на стадионе. Развитие для людей доступности занятий физкультурой – одно из направлений работы активистов Народного фронта», — прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Коми Андрей Мишарин.