На Кузбассе начнут производить оборудование для зерносушильных комплексов

9 сентября губернатор Сергей Цивилев посетил Чебулинский муниципальный округ для проведения выездного совещаниями. В ходе мероприятия были налажены договоренности с сельскохозяйственными производителями в Селе Алчедат. Кроме того, Цивилев стал участником Всероссийской экологической акции под названием «Сохраним лес», передаёт издание «Кузбасс Сегодня».

Губернатор отметил, что сегодня Аграрный сектор Кузбасса продолжает активно развиваться. В оборот возвращаются земли сельскохозяйственного назначения, увеличивается урожайность и другие показатели. Например, по итогам прошлого года было собрано 1 млн. 280 тыс. тонн зерна. Ожидается, что в 2021 г. этот показатель повысится. Для хранения такого количества злаков нужны инновационные сушильные системы и помещения для хранения. Впрочем, поставки оборудования могут задержаться вследствие ограничений, вызванных коронавирусом. Поэтому сельскохозяйственные производители Кузбасса должны получить независимость от таких факторов и пользоваться оборудованием отечественного производства. Именно поэтому министерство торговли и промышленности вместе с профильным зам. губернатора проанализируют потребность региона и наладят изготовление сушильного оборудования и запасных деталей прямо в Кузбассе.

Кроме того, губернатор внимательно ознакомился с работой местной компании «Чебулинское», которая находится в селе Алчедат. Здесь работают 2 зерносушильных комплекса с ежесуточной производительностью до 600 тонн. Кроме того, имеется 3 ангара для хранения злаков с вместимостью 6 тысяч тонн и 5 зерновых складов на 7 тысяч тонн. В 2021 г. расходы на реконструкцию комплексов составили 10 млн. рублей. Всего предприятие обладает 5 комплексами для сушки зерна – кроме отделения в Алчедат есть отделение «Чумай» с аналогичной производительностью. Оно обладает сушилкой на 350 тонн в сутки и 3 складами объемом 6 тысяч тонн. В ближайшее время планируется ввести в работу еще 2 склада на 4 тысяч тон. Отделение «Верх-Чебула» состоит всего из 1 зерносушильного комплекса. Он складывается из сушилки с ежесуточной производительностью 250 тонн и 4 складов объемом 7,40 тысяч тонн. Возводятся 2 склада на 2 тысячи тонн.

Источник: https://kuzbass-today.ru/