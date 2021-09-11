Активисты ОНФ научили младшеклассников школы № 12 в Сыктывкаре быть заметными на пешеходных переходах

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми включились в ежегодную всероссийскую акцию «Дорога в школу». Совместно с сотрудниками ГИБДД общественники провели для учеников младших классов школы № 12 в Сыктывкаре внеклассное занятие по основам безопасности на пути в школу и мастер-класс по изготовлению светоотражающих фликеров.

Представители регионального отделения ОНФ вместе с сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения управления МВД России по Сыктывкару рассказали ребятам о поведении на дорогах и обсудили безопасные школьные маршруты, объяснив, как выбрать самый лучший путь, на что обратить внимание. В этом отношении школа № 12 – благополучное общеобразовательное учреждение, все пешеходные переходы на пути к школе оборудованы светофорами или «лежачими полицейскими».

Вместе с тем общественники напомнили, что Коми – северная республика и скоро придет зима, которая принесет долгие периоды темного времени суток, а на Крайнем Севере региона и вовсе наступит полярная ночь. Использование светоотражающих фликеров в таких условиях – необходимость.

«Светоотражающие элементы на одежде и портфелях, чтобы обезопасить себя и быть заметным для водителей на пешеходных переходах в темное время суток, сумерках и во время осадков, – не новинка. Но дети есть дети, важность ношения фликеров они во многом воспринимают практически. Добиться этого помогают мастер-классы, на которых мальчики и девочки собственными руками изготавливают фликеры из простых и доступных материалов. Школьники легко усваивают такие знания, а главное, они понимают, что делают важное дело – не только повышают собственную безопасность на дорогах, используя светоотражающие элементы, но и дарят сделанные своими руками фликеры друзьям и знакомым, объясняя, зачем это нужно и как это важно», – прокомментировал эксперт регионального отделения ОНФ в Коми Александр Смирнов.

Мастер-класс – один из этапов акции «Дорога в школу». В августе 2021 г. активисты Народного фронта в Коми провели мониторинг школьных маршрутов, по итогам которого администрация Сыктывкара уже начала рассматривать вариант обустройства пешеходного перехода у дома № 12 по улице Кутузова, которым дети пользуются, направляясь в школу № 7. Также местные власти сообщили, что в 2022 г. будет рассмотрен вопрос об обустройстве тротуара в районе дома № 7 на улице Кутузова.

«Мероприятия в рамках акции «Дорога в школу» активисты ОНФ в Коми продолжат. В октябре этого года общественники планируют встретиться с представителями республиканских и муниципальных органов власти, отвечающими за дорожную и образовательную сферы, родительским сообществом, чтобы выработать дорожные карты для улучшения школьных маршрутов», – добавил Смирнов.