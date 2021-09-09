Народный фронт выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева

Общероссийский народный фронт выразил глубокие соболезнования родным и близким Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга. Активисты Народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» в Коми приняли участие в памятном построении и возложении цветов в честь погибшего спасателя на Аллее памяти, расположенной на территории Сыктывкарского учебного центра федеральной противопожарной службы МЧС России.

«Огромная утрата для страны, обеспечению безопасности которой он отдавал все свои силы. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича», — заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Активисты Народного фронта, представители команды «Молодежки ОНФ» в Коми и сотрудники МЧС в дань памяти Евгению Зиничеву провели построение и возложили цветы на Аллее памяти, созданной в честь погибших при исполнении служебного долга сотрудников МЧС в Сыктывкаре.

Представители ОНФ в Коми отметили, что Народный фронт и МЧС под руководством погибшего на боевом посту главы министерства плодотворно сотрудничали для помощи людям.

«Евгений Зиничев всегда внимательно и с благодарностью относился к волонтерской поддержке, всеми силами помогал в развитии добровольческого движения. Память о Спасателе с большой буквы навсегда останется в сердцах активистов ОНФ», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.