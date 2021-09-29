«Молодёжка ОНФ» отметила День сердца яркими флешмобами

Участники команды «Молодёжки ОНФ» проводят в регионах флешмобы, приуроченные ко Всемирному дню сердца, напоминая жителям страны о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. При поддержке медиков добровольцы делятся универсальными рекомендациями, способствующими снижению риска возникновения болезней.

Одними из первых в стране День сердца отметили участники команды «Молодёжки ОНФ» в Магаданской области. Добровольцы провели флешмоб на территории областной больницы, а также поздравили с праздником специалистов кардиологического отделения.

«Для привлечения внимания жителей к проблемам, связанным со здоровьем нашего главного органа, мы провели флешмоб, выстроившись в форме сердца. Также вручили медикам «сердечную» открытку, на которой каждый желающий мог оставить свои пожелания врачам и пациентам», — рассказала участница команды «Молодёжки ОНФ» в Магаданской области Елена Зинченко.

В Белгороде 60 добровольцев и студентов-медиков Белгородского государственного национального исследовательского университета выстроились в форме сердца перед главным корпусом вуза. Кроме этого, в ближайшее время в регионе пройдут практические занятия со школьниками и студентами на тему профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

«Сердечный» флешмоб организовала команда и в Севастополе. Здесь около 50 молодых людей выстроились в форме сердца на площади Голландии на территории Севастопольского государственного университета.

Для жителей Тульской области участники команды «Молодёжки ОНФ» совместно с региональным Минздравом в День сердца организовали праздник здоровья. Он начался со спортивной зарядки, которую провел мастер спорта международного класса по боксу Даниэль Лутай, затем более 100 человек выстроились в форме сердца на Казанской набережной областной столицы. Также в атриуме Тульского кремля врачи-кардиологи провели лекцию для студентов и добровольцев о том, как сохранить здоровое сердце и вовремя обнаружить риск сосудистой катастрофы у близкого человека.

«Вместе со студентами мы обсудили наиболее частые заболевания сердечно-сосудистой системы и факторы риска их возникновения. Сегодня эта тема особо актуальна для молодежи, так как с каждым годом такие заболевания молодеют. Нужно постоянно следить за состоянием своего организма — контролировать артериальное давление, измерять уровень холестерина и глюкозы в крови. Также важно обращать внимание не только на свое здоровье, но и близких людей», — отметил врач-кардиолог Городской больницы № 13 Тулы Виталий Кувилкин.

Участники команды «Молодёжки ОНФ» во Владимирской области поздравили с Днем сердца гостей Центрального парка культуры и отдыха. Ребята подарили жителям города сердечки из фетра и раздали памятки с рекомендациями от сосудистого центра Областной клинической больницы.

В Югре добровольцы поздравили с праздником сотрудников Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

«В праздники принято дарить подарки. Особую радость приносят те, которые сделаны своими руками и от чистого сердца. Именно такие рисунки и декоративные «сердечки» в рамках нашей акции «Класс доброты» выполнили ученики 2 «В» класса Центра образования «Школа-сад №7» Ханты-Мансийска. На всех рисунках и «сердечках» ребята написали свои добрые слова медработникам и пожелания скорейшего выздоровления пациентам. Сегодня мы это все вручили сотрудникам больницы», — поделилась участница команды «Молодёжки ОНФ» в Югре Анастасия Потехина.

Также добровольцы пообщались с детским врачом-кардиологом Окружной клинической больницы Натальей Четвериковой. Она считает, что существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний помогают регулярные занятия физкультурой, а также правильное питание.

«Многие дети рождаются здоровыми, но образ жизни, питание, всевозможные инфекционные заболевания, к сожалению, могут привести к патологии сердечно-сосудистой системы», — сказала Наталья Четверикова.