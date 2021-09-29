Народный фронт призвал организовать комплексную модернизацию системы общественного транспорта

Народный фронт провел второе заседание Координационного совета по вопросам общественного транспорта. Участники представили итоги мониторинга работы общественного транспорта и оценки состояния остановочных пунктов в региональных центрах и крупных городах субъектов страны. Предложения по итогам круглого стола будут направлены в правительство РФ.

Открывая заседание, председатель Координационного совета ОНФ по вопросам общественного транспорта, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин пояснил, что эксперты сосредоточились на состоянии дорожно-транспортной инфраструктуры, маршрутной сети, вопросах снижения аварийности на дорогах и учета мнения граждан.

Народный фронт провел опрос среди россиян в 85 субъектах страны в 101 городе в период с 27 августа по 10 сентября 2021 г. В нем приняли участие 2 тыс. 549 человек. «Это база для понимания и выявления проблем в сфере общественного транспорта, поиска отдельных решений и реформирования системы в целом», – отметил Сергей Когогин.

Он подчеркнул: «Для проведения эффективной реформы общественного транспорта в регионах необходим учет мнения населения – основного пользователя данными услугами. Именно они могут указать на имеющиеся возможности повышения уровня сервиса. Однако комплексная программа по организации общественного участия граждан в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), к сожалению, пока отсутствует».

Заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Арсений Беленький привел основные выводы экспертов. Он также указал, прежде всего, на недостаточность и несистемность учета мнения граждан при модернизации маршрутов общественного транспорта, неоднородность данных системы общественного контроля, их недостаточную верификацию и актуализацию.

Опрос показал, что почти четверть опрошенных (26%) считают существующую схему транспорта неудобной, 60% граждан заявили о необходимости модернизации существующих маршрутов, и почти 63% отметили, что не знают о существовании системы информирования об изменении маршрутов в их городе.

Говоря о состоянии остановочных пунктов, 60% граждан оценили их как «хорошее» или «скорее хорошее» и 40% как «плохое» или «скорее плохое». Особенно такая ситуация наблюдается в северных регионах, где установленные остановки часто не соответствуют погодным условиям.

Также активисты Народного фронта указали на отсутствие комплексного подхода при проведении ремонтных работ транспортной инфраструктуры. Отсюда вытекает множество проблем, в том числе, нарушения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте дорог, снижение комфортности эксплуатации дорог и многие другие.

Большое внимание эксперты уделяют и вопросам дорожно-транспортной безопасности вблизи объектов социальной инфраструктуры, например, школ. Беленький напомнил, что для ОНФ крайне важна тема безопасности детей, ежегодно проводится Всероссийская акция «Дорога в школу».

В августе было проверено более 980 участков вблизи школ. Оказалось, что почти 62% из них являются потенциально опасными для детей. – Отсутствуют тротуары, искусственные неровности на дорогах, освещение, дорожные разметки и даже дорожные знаки. Всего с 2015 по 2021 гг. было обследовано 11 тыс. маршрутов.

В качестве предложений эксперты отметили, прежде всего, необходимость применения комплексного подхода в транспортной отрасли, в том числе при реализации мероприятий по обновлению транспортной инфраструктуры. Также необходимо организовать участие граждан в реализации нацпроекта БКАД – активизировать для этого разработку комплексной программы.

Кроме того, важно повысить эффективность существующих критериев выделения аварийно-опасных участков дорог. Статью 6 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» необходимо дополнить требованием, чтобы содержались не только сведения о планируемых мероприятиях по устранению причин, но и сроках реализации. К тому же нужно установить обязанность профильного органа исполнительной власти субъекта РФ публиковать сводный перечень аварийно-опасных участков дорог региона.

И конечно же, необходимо проработать возможность приоритетного направления средств из региональных дорожных фондов на содержание дорог и благоустройство территорий близ школ и других учебных заведений.

Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей согласился с предложениями Народного фронта и указал на большой потенциал по сотрудничеству. «Федеральным проектом предусмотрена оценка удовлетворенности населения общественным транспортом. Наша задача – до конца года с учетом социологических методов исследования провести эту работу. Совместно с ОНФ мы можем добиться синергетического эффекта в части верификации выводов, которые мы будем получать, и учета информации, которую вы получаете и обобщаете при взаимодействии с регионами и конкретными гражданами».

Арсений Беленький добавил, что в регионах, где проходит модернизация общественного транспорта, Народный фронт может организовать местные координационные советы. Они помогут с экспертизой данных, организацией диалога с жителями и помощью общественных контролеров в транспортной системе.

Генеральный директор «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгений Дитрих отметил, что необходимо синхронизировать участие субъектов в нацпроекте БКАД и программе «Мобильный город». Он пояснил, что речь идет о синхронизации условий участия и критериев выбора регионов. Необходимо создать одинаковые базовые условия: оптимизированная система маршрутов, участие в единой системе оплаты проезда, работа с водителями. Также он предложил подготовить сводный набор рекомендаций для субъектов от Координационного совета ОНФ, чтобы регионы и города имели возможность лучше ориентироваться, какие практики им надо внедрять сегодня.

ГТЛК с 2020 года реализует программу по обновлению общественного транспорта в городских агломерациях нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За счет софинансирования из федерального бюджета региональные перевозчики получают скидку 60% на приобретение экологически чистого и энергоэффективного транспорта. Благодаря этому перевозчики могут выстраивать долговременную и сбалансированную тарифную политику. В рамках БКАД ГТЛК поставила свыше тысячи единиц техники в 17 регионов. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта составил 16,8 млрд рублей: 9,4 млрд рублей из федерального бюджета и 7,4 млрд рублей, привлеченных ГТЛК с рынка.

Начальник управления развития транспортных коммуникаций Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Максим Горин подчеркнул: «Мы открыты к диалогу и готовы поделиться опытом с нашими региональными коллегами». Он напомнил, что в части безналичной оплаты в регионе развивается система «Тройка». На данный момент проект уже полностью реализован в Тульской области, а также запущен пилот в Московской области, Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), Ульяновской области, Перми (Пермский край), Ярославской области, Калужской области, Ростовской области. Обсуждается сотрудничество с другими регионами. Это позволит пассажирам оплачивать проезд как в Москве, так и в своем субъекте с помощью одной и той же карты.

В круглом столе также приняли участие члены региональных штабов ОНФ в Астраханской, Омской и Кемеровской областях.

В заключении Когогин отметил, что по заседанию Координационного совета будет подготовлена итоговая резолюция с выводами и предложениями экспертов. Документ направят в правительство. «Вопросы, поднятые участниками круглого стола, важные. Без их решения мы не сможем стабилизировать систему общественного транспорта в стране, нужно обмениваться положительным опытом и устранять проблемы, которые мешают двигаться вперед», – подчеркнул Сергей Когогин.