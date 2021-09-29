Эксперты Народного фронта проинспектировали отремонтированную малую объездную дорогу в Сыктывкаре

Эксперты Общероссийского народного фронта в Коми проверили качество ремонта малой объездной дороги в Сыктывкаре, осуществленного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Претензий у общественников не возникло. Активисты ОНФ несколько лет добивались ремонта этой трассы. Кроме того, эксперты Народного фронта договорились с представителями администрации Сыктывкара о совместном рейде весной 2022 г. для дополнительной проверки качества ремонта дороги после испытания зимними холодами.

Активисты ОНФ в Коми отметили особую значимость ремонта малой объездной дороги. Несколько лет назад во время масштабного ремонта коммуникаций на Октябрьском проспекте резко ухудшилась дорожная ситуация в Сыктывкаре. Общественники тогда в очередной раз обратились к властям с предложением капитально отремонтировать «убитую» малую объездную дорогу, сделать ее полноценным альтернативным путем в городе. В администрации Сыктывкара и профильном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (тогда – министерстве строительства и дорожного хозяйства) пообещали отремонтировать дорогу в 2021 г.

«Общественники увидели, что власти сдержали обязательство. Отмечаем это в качестве позитивного момента. Дорога не просто отремонтирована, а реконструирована. Претензии к качеству у экспертов ОНФ не возникло. Дорога полностью готова к приему автотранспорта. В то же время есть особенности нашего северного региона – нередко недостатки ремонта дорог вскрываются только в зимний период и весной. Поэтому договорились с властями взять на совместный контроль этот вопрос и весной 2022 года вместе провести мониторинговый рейд», – прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Коми Александр Смирнов.

В ходе ремонта малой объездной дороги была расширена проезжая часть, заменены водопропускные трубы, сделаны бордюры, нанесена дорожная разметка. Также расширен въезд на Октябрьский проспект, созданы тротуары по сторонам трассы и пешеходные переходы. На реконструкцию малой объездной дороги и проведение всех видов сопутствующих работ затрачено более 190 млн руб. Гарантия капитального ремонта – восемь лет. Всего в Сыктывкаре по национальному проекту в 2021 г. отремонтировано 14 дорог и участков.

При этом первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов принял предложение общественников не только дополнительно проверить весной следующего года качество ремонта малой объездной дороги, но и всех дорог, отремонтированных в рамках национального проекта в 2021 г. В свою очередь министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Игорь Кузьмичев сообщил общественникам, что из федеральных средств на ремонт дорог в Сыктывкаре в рамках национального проекта было направлено свыше 400 млн руб.

«Малая объездная дорога в Сыктывкаре, можно сказать, как «дорога жизни» для города: существенно разгружает потоки транспорта. Однако с момента своего создания много лет назад она всегда находилась в убитом состоянии – была грунтовой. Сейчас дорога, наконец, стала такой, какой должна быть для людей. Эксперты тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Коми продолжат мониторинг дорог в республике», – добавил Смирнов.