Особенности музыкальных произведений Алексея Фомина

Звуки музыки способны подарить нам самые незабываемые моменты. Каждый человек, наверное, замечал, что при определенном смешении звуков и музыкальных инструментов сердце способно замирать, а в памяти всплывают самые приятные моменты и воспоминания. А как приятно мечтать под музыкальные мелодии или строить планы на будущее!

Если вы еще не знакомы с творчеством Алексея Фомина, самое время исправить это допущение. Этот талантливый человек сочиняет музыку без слов, что дарит ей еще большее очарование. Один из самых популярных альбомов композитора под названием «Грустный дождь» включает в себя восемь потрясающих музыкальных произведений. Прослушав альбом можно окунуться в мир качественной и красивой музыки, а также проникнуться настроением ее автора.

Только поистине творческий человек, каким является Алексей Фомин может написать такую чувственную музыку, которая способна передать все эмоции через ноты. В музыке Алексея прослеживается стилистика ню-джаза. За основу берется классический джаз, звучание которого дополняется современными музыкальными инструментами и профессиональной обработкой.

Слушая произведения композитора можно услышать, насколько креативно он подходит к смешиванию разных музыкальных направлений. Их звучание настолько интересно переплетается друг с другом, что создается ощущение чего-то очень необычного, но вместе с тем мелодичного и неповторимого по звучанию.

У Алексея Фомина любовь к музыке началась еще с самого детства. У него был катушечный магнитофон, и отец ему на каждый праздник дарил новые катушки для записи. Дома у них была огромная коллекция музыкальных произведений. Фонотека включала в себя виниловые пластинки и разнообразные кассеты для прослушивания на магнитофоне.

При написании музыки Алексей говорит, что входит в состояние потока и иногда сам не понимает почему у него возникло то или иное сочетание нот, которые складываются в мелодию своим звучанием трогающую слушателей до глубины души.

Послушайте альбомы музыканта и композитора Алексея Фомина и окунитесь в мир качественной и необыкновенной музыки.