Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке «Единой России»

Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке партии «Единая России». Об этом сообщил лидер Народного фронта, Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами предвыборного списка партии.

«Сергей Кужугетович Шойгу […] будет руководить партийной комиссией по развитию как раз Восточной Сибири. Сергей Викторович Лавров – комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. […] Елена Владимировна Шмелёва возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению, а Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи», — сказал Владимир Путин.

Глава государства также поздравил пятерку лидеров с победой «Единой России» на выборах в Государственную Думу восьмого созыва: «Хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную Думу восьмого созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании. Безусловно, он отражает высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к её конкретным делам на благо России, нашего общества».

«И в достижении успеха партии на выборах, безусловно, есть огромный личный вклад каждого из вас. Кто-то из вас – люди известные, хорошо известные стране, уже заслужившие уважение общества своим трудом и талантом. Но не только ваш авторитет и заслуги повлияли, конечно, на выбор людей – вы принимали самое активное участие и в избирательной кампании, это отдельная конкретная работа, и, что очень важно, люди видели ваше подлинное чувство патриотизма, стремление улучшить ситуацию, понимали, как значимы для вас национальные интересы Родины, наши традиционные ценности», — добавил он.