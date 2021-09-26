Активисты ОНФ в Коми посадили в Сыктывкаре тую

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми продолжают экологические акции – общественники приняли участие в посадке деревьев туя вокруг детской площадки на Покровском бульваре в Сыктывкаре.

Вдохновителем акции не в первый уже раз стал эксперт ОНФ в Коми, руководитель АНО Центра по развитию гражданских и социальных инициатив «Доброград», общественный экологический инспектор Владислав Гаджиев. Именно он организовал доставку деревьев.

Как отметили сами общественники — туя, как вечнозеленое растение, способна оживить городской ландшафт и радовать людей в любое время года. Туя наполняет воздух особым запахом, который считается целебным при ряде заболеваний.

«Покровский Бульвар уже стал для активистов ОНФ особой территорией – много раз общественники помогают обустраивать и улучшать здесь различные площадки. Это неслучайно. Район молодой, здесь много семейных пар отдыхают с детьми. Людям нравится этот район, а мы вместе с другими заинтересованными лицами помогаем, чтобы взрослым и детям здесь было лучше. Экологическую работу по озеленению Сыктывкара в целом будем продолжать», — отметила участница экологической акции, член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

Активисты ОНФ Коми напомнили, что на Покровском бульваре в Сыктывкар ранее добились устранения недостатков на детской площадке, расположенной на общественной территории, провели целый ряд субботников по озеленению территории.