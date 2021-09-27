Активисты Народного фронта в Коми добиваются повышения безопасности на дорогах Сыктывкара

Эксперты Общероссийского народного фронта в Коми провели очередной мониторинг безопасности на дорогах, в том числе маршрутов к социальным учреждениям и школам. По его итогам общественники договорились с властями об обустройстве пешеходного перехода у Коми региональной организации Всероссийского общества слепых в районе дома № 28 на улице Савина в Сыктывкаре. Активисты также договорились об установке дорожного знака для безопасности движения на улице Ленина и отметили, что по обращениям жителей и общественников обустроен тротуар на улице Кутузова на пути детей в школу № 7.

Активисты ОНФ в Коми зафиксировали, что пешеходный переход на улице Савина представляет потенциальную опасность не только для слепых, но и для обычных граждан. Дорога здесь узкая, соединяет центр Сыктывкара с Лесозаводским районом, в часы пик на ней очень интенсивное движение. Но оказалось, что на переходе у общества слепых у «лежачих полицейских» выбиты основания и автомобили проезжают искусственные неровности без снижения скорости. По словам местных жителей, «лежачих полицейских» повредили намерено, так как конструкции сильно тормозили автомобильный поток.

По итогам мониторинга на встрече с представителями Народного фронта первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов сообщил, что пешеходный переход на улице Савина будет оборудован по всем правилам, в том числе светофорными объектами вызывного действия. Подготовительная работа по решению этого вопроса уже началась.

Руководство города также пошло навстречу общественникам и в вопросе установки дорожного знака «Главная дорога» на улице Ленина на пути к Стефановской площади со стороны улицы Бабушкина. Потенциальную дорожную опасность эксперты ОНФ в Коми зафиксировали в ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД УМВД России по Сыктывкару. Дело в том, что когда водители едут в сторону площади, они не информированы, что двигаются по главной дороге: с толку автолюбителей также сбивает большой встречный поток машин из находящегося впереди поворота.

Начальник отдела ГИБДД Артем Станкевич рассказал, что автомобили, которые отъезжают от дома № 51 по улице Ленина (от Колледжа искусств), должны уступить дорогу машинам, которые двигаются по улице Ленина в сторону Стефановской площади или разворачиваются перед площадью. Но так происходит не всегда, потому что сами водители на главной дороге теряются и неоднозначно трактуют дорожную ситуацию. Дополнительный знак уберет путаницу, пояснили общественники.

В качестве еще одного положительного момента общественники отметили строительство тротуара в районе дома № 7 на улице Кутузова до общеобразовательной школы № 7. Еще несколько лет назад активисты ОНФ обращались к властям по этому вопросу. В 2018 г. провели совместный рейд с представителями администрации.

«Местные власти тогда согласились с наличием проблемы, но посетовали на сложность ее решения из-за наличия коммуникаций и деревьев. В 2021 году Народный фронт по сигналам граждан в очередной раз обратился в администрацию. Коллективное обращение к властям направили жители дома № 5 по улицу Кутузова. Подключились Общественный совет города и ГИБДД УМВД России по Сыктывкару. Общими усилиями удалось добиться того, что администрация организовала вырубку деревьев и строительство тротуара. Причем, в мэрии пообещали, что в следующем году тротуар будет улучшен и дополнительно обустроен. Мониторинг безопасности на дорогах продолжим», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.