Более 400 подростков-сирот получат смартфоны от проекта ОНФ «Равные возможности — детям»

Команда проекта ОНФ «Равные возможности — детям» направила 450 смартфонов подопечным фонда «Хранители детства». Об этом сообщила координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.

«Подростки-сироты, дети из приемных и кризисных семей в 19 регионах России смогут выстроить план личного и профессионального развития при поддержке наставников и получить первый успешный опыт работы, — отметила Духанина. – Кроме того, с помощью смартфонов ребята смогут участвовать в программе психологической поддержки проекта «Равные возможности — детям», а также в бесплатных занятиях по английскому и немецкому языкам. Мы стремимся, чтобы такие возможности стали доступными каждому ребенку вне зависимости от его социального положения и места проживания».

Согласно статистике, лишь каждый десятый выпускник детского дома находит стабильную работу и может на ней удержаться. «Хранители детства» стараются изменить эту ситуацию. В ходе программы любой подросток, имея лишь выход в интернет, может общаться в режиме онлайн с наставником. Юноши и девушки из разных уголков страны заручатся поддержкой, узнают профессию изнутри и почувствуют, что работа может приносить положительные эмоции.

«Мы благодарны партнерам за вклад в развитие участников программы. Многие из них, особенно подростки-сироты из отдаленных городов, не имеют современной техники. Смартфон позволит им подключаться к онлайн-активностям программы, вебинарам и встречам, заниматься на портале naprimerku.ru. Все это поможет им сделать осознанный выбор профессии и уверенный шаг в самостоятельную жизнь», — рассказала директор Фонда «Хранители детства» Анна Кочинева.

В течение учебного года для ребят будет проводиться цикл занятий по вопросам трудоустройства, уникальные экскурсии и мастер-классы. В летние каникулы подростки с 14 лет и старше получают возможность пройти стажировку или практику в международных и российских компаниях под руководством корпоративного наставника.

С января 2021 г. команда проекта «Равные возможности — детям» проводит онлайн-встречи психологической поддержки для подростков и их родителей. В вебинарах участвуют практикующие специалисты различных направлений: клинические, спортивные, семейные и детские психологи. Темы эфиров планируются с учетом запросов подростков и их родителей: самооценка, мотивация, взаимоотношения со сверстниками, выбор профессии, тревожность. На каждый вебинар поступает 200-300 вопросов. Ответы, не прозвучавшие в эфире, направляются лично авторам. Для участия в программе зарегистрировались более 7,5 тысяч человек.