Эксперты Народного фронта в Сыктывкаре провели открытый урок безопасного вождения

Эксперты тематической площадки Народного фронта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провели открытый урок безопасного вождения автомобилей в «Автошколе №1» в Сыктывкаре. Общественники познакомили учащихся с познавательными видеороликами, снятыми совместно с сотрудниками ГИБДД в ходе рейдов по сложным для водителей дорожным участкам в городе. На уроке прошло активное обсуждение материалов — будущие автолюбители получили дополнительные знания безопасного вождения.

Активисты Народного фронта в Коми вместе с сотрудниками ГИБДД тщательного подготовили дорожные видеоролики – все материалы основаны на сигналах самих водителей Сыктывкара, которые сталкиваются со сложными дорожными участками. Преподаватели Автошколы №1 рассказали, что знакомят будущих водителей с такими участками – это одна из основных практик учебной подготовки. Однако не все дорожные сложности можно освоить во время учебы, ведь таких участков в городе много. Педагоги поблагодарили общественников за помощь и дополнительную наглядную информацию для учеников, которая очень полезна для будущих водителей.

«Эксперты тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми записали все предложения учащихся автошколы. Они будут проанализированы совместно с сотрудниками ГИБДД. В случае обоснованности и актуальности инициатив будущих водителей, Народный фронт выйдет с предложением в администрацию Сыктывкара для их реализации. Практику создания совместных с ГИБДД видеороликов и проведения таких открытых уроков будем продолжать – это дополнительная помощь учебным заведениям в подготовке будущих водителей, а также дает обратную связь самим экспертам ОНФ», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Павел Поташов.

Региональное отделение ОНФ в Коми целенаправленно занимается просвещением и обучением не только водителей-новичков, но и опытных автомобилистов, которые желают повысить свои навыки. Причем, обучением не только теории, но практике. Благодаря поддержке ОНФ в Лесозаводском районе Сыктывкара появился стадион технических видов спорта, где проводятся соревнования автомобильного спорта. Также общественники на регулярной основе проводят отрытые уроки правил дорожного движения со школьниками.