Госсовет по экологии: Волонтеры должны стать полноценными партнерами власти в вопросах лесоохраны и лесовосстановления

Вопросы лесоохраны, лесовосстановления и подключение к этой работе волонтерских корпусов обсуждали сегодня на комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Среди основных вопросов повестки дня – увеличение финансирования мероприятий по защите лесов от пожаров, обсуждение и принятие новой методики распределения субвенций между регионами на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

«Президент Владимир Путин на совещании от 6 августа поручил довести объем средств из федерального бюджета по охране лесов от пожаров до 100 от нормативов, согласованных с комиссией Государственного совета по направлению «Экология и природные ресурсы». Мы уже разработали и обсудили с региональными органами лесного хозяйства пять нормативов: по охране, защите, воспроизводству лесов, числу госслужащих в регионах, нормативы обеспеченности лесохозяйственной, лесопатрульной и лесопожарной техники и оборудования», – рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Сегодня на охрану лесов от пожаров из федерального бюджета фактически выделяется 6 млрд руб. из тех субвенций, которые идут на все полномочия, связанные с лесной отраслью. Реальная потребность гораздо выше.

В целом на лесоохранные мероприятия планируется выделить 24 млрд руб. Об этом объявил Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».

«Это поможет нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами и означать стопроцентное выполнение обязательств Федерации перед регионами и фактически двукратное увеличение финансирования», – подчеркнул Президент.

Особую роль во всех мероприятиях должны принимать не только действующие сотрудники различных ведомств и органов власти, но и добровольцы. Сейчас на территории Якутии находится лагерь добровольцев, куда приехали участники команды «Молодежка ОНФ» из 19 регионов страны. Они работают одновременно по нескольким направлениям.

«Наша команда оказывает населению юридические консультации по вопросам компенсаций и выплат, помощь в оформлении документов, заявлений, обращений. Производит демонтаж сгоревших и аварийных строений, расчищает лес от сгоревших деревьев и восстанавливает заборы и хозяйственные постройки. Отмечу, что сегодня волонтерство – это не ситуативная история, а хорошо подготовленные для работы в зонах ЧС специалисты. Каждый в своем направлении. Так, например, подворовой обход в селе Бясь-Кюель с целью выяснить, какие еще проблемы в настоящее время беспокоят местное население, мы проводим совместно с сотрудниками администрации и прокуратуры. В нем участвуют специалисты муниципального и госуправления, юристы. Подход должен быть комплексным во всем», – рассказал руководитель «Молодежки ОНФ», член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Деятельность добровольцев в Якутии отметил и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Николай Валуев. «Огромный десант ОНФ высадился в Якутске. Работают по восстановлению инфраструктуры, героически, надо сказать», – отметил он.

Обсуждая вопрос участия добровольцев в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоохране, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила снять бюрократические барьеры, которые препятствуют оперативному подключению волонтеров к чрезвычайным ситуациям.

«Необходимо проработать вопрос о сопровождении добровольческого движения в рамках стихийных бедствий. Здесь нужна четкая регламентация», – сказала Анна Кузнецова.

Участники команды «Молодежка ОНФ» только в этом году работали более чем в 10 регионах страны, где был объявлен режим ЧС. Среди наиболее крупных – ликвидация последствий ЧС в Крыму, Забайкалье, Амурской области и Якутии. Благодаря заключенным соглашениям с МЧС России и ФМБА добровольцы проходят обучение по различным направлениям, в числе которых – оказание первой помощи при пожарах и наводнениях, специфика работы в зданиях, пострадавших в результате пожаров, работа с загрязнениями бытового характера, особенности работы при экологических катастрофах, техника безопасности в работах по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате ЧС.