Все участники проекта Народного Фронта «Взлетная полоса» поступили в выбранные учебные учреждения

95 детей-сирот – участников проекта Народного фронта и платформы «Россия – страна возможностей» «Взлетная полоса» поступили в вузы и среднеспециальные образовательные учреждения. В проекте приняли участие 33 организации, 8 федеральных и 15 региональных вузов. Все дети-сироты, прошедшие обучение, поступили в учебные заведения, в том числе 24 человека поступили в федеральные вузы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали организаторы проекта.

«При запуске проекта «Взлетная полоса» нашей задачей было создать систему дистанционных возможностей для талантливых детей-сирот и детей, оказавшихся под опекой, которые заканчивают школу в этом году. По итогам проекта 88% участников поступили в вузы, 12% – в средние профессиональные образовательные учреждения. Если можно так сказать, то процент поступления среди наших участников равен 100%, – заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия-страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Обучение в нашем образовательном центре – Мастерской управления «Сенеж» – помогло ребятам развить самомотивацию, определить цели в рамках трека «Саморазвитие». Важную роль в проекте играли наставники будущих абитуриентов. Ими выступили 26 финалистов и победителей нашего флагманского конкурса «Лидеры России». Они вовремя давали советы, делились своими историями, рассказывали о трудностях, с которыми им приходилось сталкиваться во время учебы и при выборе будущей профессии. И я очень надеюсь, что наш проект найдет отклик и будет развиваться в регионах страны. Он показал, что система помощи таким детям при поступлении в вузы работает и может быть эффективной».

В России примерно 30 процентов выпускников поступают в вузы, но среди выпускников-сирот таких очень мало. Народный фронт исследовал проблему и выяснилось, что кому-то из ребят не хватает мотивации, кому-то материальных возможностей заниматься дополнительно, кому-то понимания, куда идти. «Взлетная полоса» – проект, созданный для того, чтоб эту ситуацию изменить.

«Идея родилась из всероссийской акции взаимопомощи МыВместе, – рассказала первый заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Евгения Калачева. – Ростовский штаб ОНФ проявил инициативу: группа учителей-энтузиастов взялась заниматься с выпускниками дополнительно. Нас вдохновила история Андрея, мечтавшего поступить в летное училище. Его мечта исполнилась, и дала название нашему проекту. Когда мы уже объявили регистрацию участников в 10 пилотных регионах, пришло эссе от мальчика, который жил в Коми, а зарегистрировался от Брянской области, потому что его регион в проекте не участвовал. Вдобавок мальчик был воспитанником детского дома, а мы в начале сфокусировались на детях, которых воспитывают опекуны. Но молодой человек очень хотел, успешно прошел весь путь и поступил в Санкт-Петербург в Военно-космическую академию. Вся ценность нашего проекта – в этих маленьких историях. «Взлетная полоса» помогает изменить жизнь».

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова поблагодарила всех организаторов проекта, особо отметив роль преподавателей вузов, которые непосредственно готовили ребят к ЕГЭ. По ее словам, такую практику помощи сиротам со стороны высших учебных заведений нужно поддержать и распространять.

«Задача постинтернатного сопровождения – огромная работа, которая еще впереди, – сказала Кузнецова. – Эта тема не отрегулирована на федеральном уровне, отсутствует единый подход к оказанию такой помощи в регионах. На протяжении нескольких лет мы наблюдаем снижение численности сирот среди абитуриентов вузов. За несколько лет снижение произошло на 63 процента. А в воспитательных колониях для несовершеннолетних число сирот выросло на 29 процентов. Я благодарна Народному фронту, благодарна всем, кто подключился к этой работе и взял на себя миссию продвигать этот проект. Очень здорово, что есть такие инициативы. Они не просто заслуживают поддержки, но и должны быть положены в основу серьезных государственных решений».

В пресс-конференции также приняла участие одна из участниц проекта Полина Платова из деревни Погореловка Калужской области, ставшая благодаря «Взлетной полосе» студенткой факультета психологии Московского государственного областного университета. «На меня нашло вдохновение, я буквально на одном вдохе написала эссе для участия в проекте. Я понимала, что это возможность, за ней будет другая, и я говорила этим возможностям «да», – поделилась Полина. – Каждый день у нас проходили конференции по предметам, нужным для сдачи ЕГЭ. По пятницам мы занимались саморазвитием, по субботам проходили встречи внутри группы с кураторами, которые нам помогали. Сколько всего мне доступно благодаря участию в проекте! Я благодарна себе за решение, что я воспользуюсь каждой данной мне возможностью и, конечно, я буду идти дальше».

Наставником Полины в проекте стал финалист конкурса «Лидеры России», директор проектного офиса по развитию международных компетенций АО «Русатом Оверсиз» Дмитрий Баженов: «Мне повезло, что я стал участником такого проекта. Наставничество – это возможность научиться чему-то новому друг у друга. Полина показала невероятный успех, она с момента нашей первой встречи до сегодняшнего момента очень выросла, это два разных человека!»

Народный фронт призывает региональные власти и социально ответственный бизнес поддержать развитие проекта «Взлетная полоса», который за этот год показал свою эффективность, резюмировала Евгения Калачева. «Цель Народного фронта – сделать проект более масштабным, дать возможность большому числу воспитанников детских домов принять в нем участие, расширить число регионов и партнеров», – подчеркнула она.