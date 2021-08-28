Народный фронт проведет мониторинг по работе общественного транспорта и оценке состояния остановочных пунктов

В рамках работы Координационного Совета ОНФ по вопросам общественного транспорта активисты Народного фронта проведут мониторинг работы общественного транспорта для оценки хода реализации транспортной реформы во всех регионах. Эксперты определят уровень удовлетворенности граждан организацией маршрутов наземного городского транспорта, а также состояние транспортной инфраструктуры, влияющих на эффективность мероприятий, проводимых для решения задач национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Причиной для проведения мониторинга послужили обращения жителей регионов, которые жалуются на отмену автобусных рейсов из административных центров в населенные пункты, неудобные интервалы движения общественного транспорта, а также на неудовлетворительное состояние автобусных павильонов и остановочных пунктов.

Например, в региональное отделение ОНФ в Ярославской области поступило обращение жителей жилого комплекса «Зеленый квартал» Ярославского района с информацией об отмене автобуса по самому востребованному из двух межмуниципальных маршрутов. В «Зеленом квартале» живут около тысячи человек – многие работают или учатся в городе, причем, как правило, в центре. Жители сообщили, что автобус № 116 до вокзала Ярославль-Главный был для них приемлемым вариантом, у которого перерывы были посреди дня. Школьники после уроков ждали рейса или ехали до Среднего поселка и шли два километра по обочине дороги. Оставшийся один автобус № 112 с конечной остановкой в 15-м микрорайоне курсирует каждые 2-4 часа. Только чтобы попасть на занятия, школьникам придется ехать на автобусе в 05:55 утра и полтора часа ждать начала уроков. А отправляется автобус в последний рейс до «Зеленого квартала» в 18:40. Позднее рабочим невозможно доехать домой даже на такси – водителям невыгодно возвращаться назад в город без пассажиров.

Отмена транспорта, по словам перевозчика, состоит в нерентабельности. Активисты Общероссийского народного фронта обратились в правительство региона с просьбой оперативно принять меры по организации нормального транспортного сообщения жилого комплекса «Зеленый квартал» в Ярославском районе с областным центром.

«Мы направили письмо заместителю председателя областного правительства Максиму Авдееву с просьбой принять срочные меры по решению транспортной проблемы с учетом потребностей населения. Действовать нужно быстро, чтобы День знаний для детей из огромного жилого комплекса стал настоящим праздником», – отметил член регионального штаба Народного фронта Тарас Сидорин.