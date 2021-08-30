Елена Цунева приняла участие в награждении ссузов за самые яркие «уроки трудовой доблести»

На IX Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), прошедшем в Уфе, были подведены итоги «уроков трудовой доблести». Всероссийскую акцию по инициативе Общероссийского народного фронта, при поддержке Министерства просвещения РФ организовало ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». «Уроки трудовой доблести» в марте 2021 г. провели 2139 профессиональных образовательных организаций из 83 субъектов РФ.

Участники акции прислали 617 видеоотчетов, из которых организаторы выбрали 55 лучших. Ссузы, которым удалось провести наиболее интересные уроки, эмоционально вовлечь в них студентов, чествовали на круглом столе «Развитие SOFT-компетенций в условиях современного профессионального образования». Награждение провела сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Елена Цунаева.

«Очень приятно, что идею Народного фронта о необходимости отметить такую важную дату, как 100-летие чествования в России людей труда, подхватили Министерство просвещения и Институт развития профессионального образования. Зародившись в начале года «уроками трудовой доблести», эта идея прошла красной нитью через многие мероприятия системы среднеспециального образования. Мы благодарим всех причастных к воплощению этой инициативы. Хотелось бы, чтобы такие уроки в целом стали доброй традицией, частью воспитательной работы техникумов и колледжей», – отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Пять образовательных организаций, представивших наиболее впечатляющие видеоотчеты по итогам всероссийской акции, были награждены ценными подарками от Народного фронта. Самыми яркими, по мнению организаторов, «уроки трудовой доблести» получились у Краснодарского технического колледжа, Прокопьевского промышленно-экономического техникума, Волгоградского социально-педагогического колледжа, Донского промышленно-технического колледжа (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря. Первое место занял Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники.