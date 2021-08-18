В Коми участники акции #МыВместе оказывают помощь людям в пунктах вакцинации

В Коми участники акции взаимопомощи в период пандемии #МыВместе – волонтеры-медики – оказывают помощь гражданам в пунктах вакцинации. Ребята работают в поликлиниках города Сыктывкара и в самом большом в республике пункте вакцинации, открывшем двери на базе Республиканского стадиона. Помощь волонтеров получили уже сотни жителей республики.

Волонтеры #МыВместе в Коми работают непосредственно в командах медиков. Они помогают заполнять документы желающим привиться от новой коронавирусной инфекции, работают в качестве регистраторов – вносят информацию о привившихся в базы данных, помогают людям сориентироваться в пунктах вакцинации.

«Ребята рассказали, что они сознательно выбрали медицину – это их будущая работа. Конечно, волонтеры подготовлены, знают, что делать. Их помощь людям, врачам и медсестрам очень кстати», – рассказала представитель объединенного штаба акции #МыВместе в Коми, эксперт ОНФ, волонтер-медик Елена Помаскина.

Один из волонтеров – Адриан Черепанов. Он только готовится к учебе в медицинском вузе – после окончания в этом году сыктывкарской школы № 21 он успешно поступил в Северный государственный медицинский университет в Архангельске. Однако молодой человек уже имеет опыт волонтерской помощи. Он начал заниматься волонтерством с седьмого класса школы. Сначала, по его словам, это были в основном концерты и малозначительные локальные акции, но после того, как он увлекся в школе медициной, захотел стать ближе к добровольческому движению. Адриан рассказал, что, узнав про волонтеров-медиков, сначала думал, что это только для совершеннолетних.

«Но оказалось, что людям можно начинать помогать и раньше, в итоге мою заявку приняли и я начал активно развиваться именно в этой добровольческой сфере. Убедился, что быть волонтером-медиком непросто. Когда дело доходит до работы непосредственно в медицине, то бывает достаточно трудно подобрать подход к каждому человеку. Но от достигнутой цели наступает моральное удовлетворение. А еще в ходе волонтерской работы я познакомился со многими умными людьми, получаю много полезной информации, уже научился работать в федеральном регистре больных COVID-19 и в региональной медицинской системе», – поделился Черепанов.

Участники акции #МыВместе в Коми в пунктах вакцинации работают в две смены – с 8 утра до 8 часов вечера. Волонтеры-медики с самого начала пандемии весной 2020 г. влились в работу объединенного штаба акции взаимопомощи #МыВместе, созданного на базе Общероссийского народного фронта в Коми.

«Это большая работа. Все вместе участники акции в период пандемии #МыВместе оказали помощь в доставке лекарств и продуктов питания, в том числе бесплатных наборов, сотням граждан пожилого возраста и малоимущим, передали сотни тысяч единиц средств индивидуальной защиты медикам республики, в том числе сельским. Сейчас участники акции взаимопомощи – волонтеры-медики – оказывают помощь во время вакцинации. Это очень ответственная работа. Ребята заслужили, что профессиональные медики им доверяют. Волонтерская помощь людям будет продолжена», – прокомментировала участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.