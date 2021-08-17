«Про нее»: На площадке ОНФ в Коми прошло очередное занятие в рамках проекта для мам, воспитывающих особенных детей

Общероссийский народный фронт в Коми продолжает развивать социальный проект «Про нее» для поддержки женщин, воспитывающих и заботящихся о детях с ограниченными возможностями здоровья и приемных детях. Общественники оказывают помощь партнерам, активно включившимся в эту инициативу. На площадке регионального отделения ОНФ прошел очередной тренинг для мам «Путешествие к себе любимой», который провела партнер проекта, психосоматолог Алена Михайлова.

«Сегодня у меня удивительное настроение. Сегодня я провела встречу с мамами! Мамы такие разные. А я ехала домой и увидела облака…. Дальше случился вот такой ролик… Все-таки, так важно и здорово делать то, что ты хочешь!», — поделилась позитивными эмоциями Алена Михайлова.

Тренинг для мам «Путешествие к себе любимой» проводится для того, чтобы женщины смогли научиться получать радость от жизни. Участники сами рассказывают, что на занятии на время как будто возвращаются в свое детство, вспоминают себя девочками, учатся понимать и любить себя.

«Такие занятия – важная составляющего для любого человека. Ведь порой в обычной жизни женщины, тем более которые воспитывают особенных детей, сильно нагружены, родные тоже устают на работе. За суетой жизни пропадает ощущение молодости. А это ощущение должно сохраняться всегда. Специальные занятия, которые проводит болеющий за людей душой высококвалифицированный специалист – это те положительные и глубокие эмоции, которые дают душевный отдых и одновременно энергию, которая так важна в жизни для преодоления трудностей», — отметили активисты ОНФ в Коми.

Напомним, в Коми проект «Про нее» был запущен весной 2021 г. В рамках проекта мамам уже оказана самая различная поддержка – от букетов цветов и сладостей детям, до вручения годовых сертификатов на бесплатное получение различных услуг, включая массаж, йогу, спа-процедуры, обучение живописи, кулинарные мастер-классы, курсы макияжа и стилистики волос.

Уникальность проекта «Про нее» — в его комплексном подходе: женщинам, объединенных одной проблемой, часто не хватает общения, возможности для реализации собственного потенциала, получения новых знаний. Этот проект вместе с партнерами будем развивать, отметили активисты ОНФ в Коми.