Народный фронт будет отрабатывать с Минздравом предложения экспертов по урокам пандемии

На площадке Народного фронта в рамках тематической площадки «Здравоохранение» прошло рабочее совещание по вопросам исполнения решения круглого стола ОНФ «Уроки пандемии COVID-19». Ранее предложения по итогам данного круглого стола были направлены в Правительство РФ и Администрацию Президента. В дискуссии приняли участие более 200 федеральных и региональных экспертов, в том числе представители региональных исполнительных комитетов ОНФ, профсоюза работников здравоохранения, Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ).

Решение ОНФ включает 68 подпунктов, касающихся внесения изменений в систему здравоохранения. Эти пункты затрагивают вопросы увеличения финансирования здравоохранения; развития непрерывного дополнительного образования медработников; поддержки работников больниц, оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, включая немедицинский персонал; изменения в планировании строительства и реконструкций больниц. Также экспертное сообщество обозначило необходимость реорганизовать работу поликлинической системы, сделав телемедицинские центры неотъемлемой частью работы амбулаторного звена.

Модератор встречи, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предоставил возможность всем региональным экспертам прокомментировать ответ Минздрава на письмо от Народного фронта.

«Мы уже договорились что сделаем с Минздравом рабочую группу и пройдем по каждому вопросу. Эти вопросы выходят за рамки здравоохранения, там необходимо участие и Минстроя, и Минфина, и других ведомств. Наше решение – серьезный документ, второго такого в России нет, и мы доведем эту работу до конца», – подчеркнул Леонид Рошаль.

Вторым вопросом повестки стала подготовка к круглому столу ОНФ «Проблемы цифрового здравоохранения в России и пути их решения», назначенному на 27 сентября 2021 г.

«Я глубоко убежден, что у нас должен быть единый программный продукт на всю страну. С единым интерфейсом, единым программным наполнением. Не может быть так, что специалисты приезжают в другой регион и не могут работать в программе, потому что для них данный интерфейс неизвестен. В лучшем случае они могут словами объяснить, что нужно делать, а чтобы разобраться в программе, им нужно время», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей, вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев.