Рыбалка на спиннинг с берега / Китайская резина косит окуня / Нашел мертвого налима на берегу

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друзья всем привет. вот и очередной раз выбрался на рыбалку. рыбалка состоялась с берега на спиннинг. ловил окуня на отводной поводок. в качестве наживки использовал силикон который приобретал в китае. на удивление посылка пришла за десять дней. и решил для вас снять тест китайской резины. данная резина пришлась окуню по вкусу. что вы успешно могли наблюдать в видео. результатом и рыбалки и работой наживки я остался доволен. самое печальное что когда я возвращался домой нашел на берегу мертвого налима. так что не уверен что в этом сезоне будет успешная рыбалка на налима. но время покажет. ну а мы ждем светлану и будем выбираться на рыбалку с лодки.